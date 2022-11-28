Сын эстонского беженца признан одним из лучших хоккеистов в истории Швеции(3)
Шведская федерация хоккея, празднующая в этом году свое 100-летие, определила символическую сборную лучших игроков в истории шведского хоккея. На позиции правого нападающего в нее вошел Хокан Лооб, потомок эмигрантов из Эстонии.
Отец будущего хоккеиста Пауль в возрасте 11 лет отправился в Швецию вместе с родителями Юри и Татьяной Лооб, 9-летним младшим братом Паулем и сестрами Марией (13) и Лейдой (5) во время Второй мировой войны. Опасаясь прихода советских войск, семья в августе 1944 года отправилась на лодке с острова Кихну в Балтийское море. После полного опасностей 17-часового плавания они добрались до побережья острова Готланд, где их встретили и определили в лагерь для беженцев близ городка Слите. Там же спустя 16 лет появился на свет и Хокан, будущая хоккейная звезда.
Судьба Хокана определилась, когда в его родном городке в 1965 году открыли первый каток с искусственным льдом. Хокан, как и его старший брат Петер (играл на позиции защитника за несколько шведских команд, а также один сезон в НХЛ за „Квебек Нордикс“) сразу начали там заниматься. В детстве Хокан увлекался также гандболом, футболом, парусным спортом, большим и настольным теннисом, но в итоге игра с шайбой победила. Уже в 15 он дебютировал во взрослой команде „Грайп“, игравшей в шведском третьем дивизионе, а уже 4 года спустя играл за один из сильнейших клубов страны „Ферьестад“. С ним в 1981 году он выиграл национальный чемпионат, а в сезоне 1982-1983 установил до сих пор не побитые снайперский рекорд (42 шайбы и 76 очков).
Естественно, такие успехи не остались незамеченными за океаном. Уже в 1980 году Лооб был задрафтован в 9-м раунде „Калгари Флеймз“ (европейцев традиционно выбирали низко), но поначалу не горел желанием ехать в Канаду. Лишь в сезоне 1982-1983 он дебютировал в НХЛ и сходу попал в символическую сборную новичком сезона. В сезоне 1987-1988 Лооб стал первым и пока единственным шведом, настрелявшим в регулярном сезоне 50 голов, а через год поднял над головой Кубок Стэнли. После этого по просьбе семьи он вернулся в „Ферьестад“, завершив карьеру в 36 лет. С 1982 года Лооб регулярно призывался в национальную сборную, выиграв чемпионаты мира 1987 и 1991 годов. Входил он и в сборную, выигравшую в 1994 году в Лиллехаммере первое для шведов олимпийское золото. Тем самым Лооб, а также его партнеры Матс Нэслунд и Томас Юнссон стали первыми шведами в Тройном золотом клубе (обладатели Кубка Стэнли, чемпионы мира и Олимпийских игр). В 1998 году он также был введен в Зал славы ИИХФ. После завершения карьеры он до 2017 года работал в „Ферьестаде“ спортивным директором и (с 2008 года) президентом.
Невысокий, легкий Лооб выделялся филигранной техникой катания и броском, а также бойцовским характером, позволившим ему, вопреки скептикам, добиться успеха в НХЛ. В одном из интервью Лооб признавал, что характером пошел в отца и других своих эстонских предков.
Помимо Лооба, в символическую сборную шведского хоккея за 100 лет вошли вратарь Хенрик Лундквист, защитники Никлас Линдстрём и Бёрье Сальминг, левый нападающий Петер Форсберг и центрфорвард Матс Сундин. Лучшим из лучших признали Линдстрёма.