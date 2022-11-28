Сын эстонского беженца признан одним из лучших хоккеистов в истории Швеции

Отец будущего хоккеиста Пауль в возрасте 11 лет отправился в Швецию вместе с родителями Юри и Татьяной Лооб, 9-летним младшим братом Паулем и сестрами Марией (13) и Лейдой (5) во время Второй мировой войны. Опасаясь прихода советских войск, семья в августе 1944 года отправилась на лодке с острова Кихну в Балтийское море. После полного опасностей 17-часового плавания они добрались до побережья острова Готланд, где их встретили и определили в лагерь для беженцев близ городка Слите. Там же спустя 16 лет появился на свет и Хокан, будущая хоккейная звезда.

Судьба Хокана определилась, когда в его родном городке в 1965 году открыли первый каток с искусственным льдом. Хокан, как и его старший брат Петер (играл на позиции защитника за несколько шведских команд, а также один сезон в НХЛ за „Квебек Нордикс“) сразу начали там заниматься. В детстве Хокан увлекался также гандболом, футболом, парусным спортом, большим и настольным теннисом, но в итоге игра с шайбой победила. Уже в 15 он дебютировал во взрослой команде „Грайп“, игравшей в шведском третьем дивизионе, а уже 4 года спустя играл за один из сильнейших клубов страны „Ферьестад“. С ним в 1981 году он выиграл национальный чемпионат, а в сезоне 1982-1983 установил до сих пор не побитые снайперский рекорд (42 шайбы и 76 очков).