DELFI 23 | В честь дня рождения Delfi читайте все наши статьи бесплатно!

Только сегодня, 23 ноября, все пользователи, авторизованные на нашем портале, могут бесплатно прочитать эксклюзивные статьи и репортажи RusDelfi, „Эстонского Экспресса“, Dekor, Turist, Jana, Bublik, которые обычно доступны только подписчикам Delfi пакета на русском. Весь контент Delfi на эстонском языке также доступен сегодня бесплатно.

Контент, который обычно доступен только для подписчиков - от актуальных и оперативных материалов корреспондентов RusDelfi, захватывающих расследований „Эстонского Экспресса“, злободневных мнений и спортивных новостей до увлекательных репортажей „Туриста“, полезных и важных рекомендаций „Декора“ и пикантных историй „Яны“ и „Бублика“ - будет открыт для всех только в день рождения Delfi с 00:00-23:59. Это хорошая возможность для тех, кто еще не оформил подписку на наши платные материалы понять, насколько платный контент расширяет кругозор.

Не пропустите нашу акцию! Чтобы незамедлительно получить бесплатный доступ ко всем статьям, просто авторизуйтесь (если у вас уже есть учетная запись Delfi) или зарегистрируйтесь на нашем сайте. Для этого кликните на соответствующую кнопку ниже.

Приятного чтения!