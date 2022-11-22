В Латвии отчим обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы

Согласно обвинению, летом 2020 года мужчина, находясь дома в Тукумском крае дождался момента, пока он останется с девочкой наедине и с целью удовлетворить половое влечение, приставил к горлу жертвы нож и пригрозил расправой, если та не подчиниться. После этого он изнасиловал ребенка.