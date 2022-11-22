МНЕНИЕ | Годовой бюджет NASA или половина бюджета Москвы. Сколько денег Россия тратит и теряет, воюя с Украиной?

Война в Украине продолжается; ее жители все чаще говорят о привыкании к сиренам и ракетным обстрелам. С момента незаконного российского вторжения на территории Украины прозвучало 610 воздушных тревог, общее время которых составило 651 час и 17 минут. Это 10 % от всей продолжительности войны. Но не только эта цифра является шокирующей. Аналогичную реакцию вызывают и подсчеты затрат на войну, пишет журналистка Анне Быкова в своей колонке для RusDelfi.