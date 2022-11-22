Мнение
22.11.2022, 12:57

МНЕНИЕ | Годовой бюджет NASA или половина бюджета Москвы. Сколько денег Россия тратит и теряет, воюя с Украиной?

 
Анне Быкова
украинская журналистка
Ракета "Искандер"
Ракета "Искандер"
ФОТО: Минобороны РФ

Война в Украине продолжается; ее жители все чаще говорят о привыкании к сиренам и ракетным обстрелам. С момента незаконного российского вторжения на территории Украины прозвучало 610 воздушных тревог, общее время которых составило 651 час и 17 минут. Это 10 % от всей продолжительности войны. Но не только эта цифра является шокирующей. Аналогичную реакцию вызывают и подсчеты затрат на войну, пишет журналистка Анне Быкова в своей колонке для RusDelfi.

От дорогих ракет — к более дешевым

По минимальным оценкам экспертов, Россия потратила на войну не менее 30 млрд долларов США. Эта сумма немного меньше, чем годовой бюджет NASA. И немного больше, чем 1/2 годового бюджета Москвы. Такой расчет предоставили эксперты Forbes, изучившие стоимость соответствующей техники с учетом года выпуска и модификации. В частности, использовались такие оценки ракет: Х-101 — 13 млн долл США, „Калибр“ — 6,5 млн долл США, „Искандер“ — 3 млн долл США, „Оникс“ — 1,25 млн долл США, Х-22 — 1 млн долл США, „Точка-У“ — 0,3 млн долл США.

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