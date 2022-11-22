Какие рекорды могут быть установлены на чемпионате мира в Катаре?

Второе место у Германии, не игравшей в 1930 и 1950 годах. Замыкавшая тройку Италия (18 ЧМ) второй раз подряд провалила отбор — сейчас „Скуадру адзурру“ догнала Аргентина.

Газета „Спорт-Экспресс„ подсчитала, какие статистические рекорды могут быть установлены на ЧМ-2022 в Катаре.

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Бразильцы и немцы делят первую строчку по числу проведенных матчей (по 109), третья — Италия (83), но в ходе ЧМ-2022 она точно пропустит вперед аргентинцев (81).

Теоретически Германия может установить рекорд по количеству побед. Для этого бундестим нужно взять титул, при этом выиграв в Катаре все семь матчей, а бразильцам — потерпеть три неудачи в группе.

Рекорд по поражениям много лет удерживает Мексика (27). В пятерку также входят другие участники ЧМ-2022 - Аргентина (23), Германия (22), Уругвай (20) и Сербия (20, с учетом Югославии).

Юбилейных забитых голов ждем от Испании (99) и Португалии (49). Не исключены они также в исполнении Англии (91) и Польши (46). По пропущенным мячам круглые числа возможны у саудовцев (39), мексиканцев (98), нидерландцев (48).

Сборные, которые провели на ЧМ 50+ матчей

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Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Бразилии, бравшей трофей пять раз — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. В Катаре повторить достижение южноамериканцев попробует Германия, на счету которой четыре золота.

Тройку лидеров по наградам замыкает Италия, как и немцы выигравшая четыре Кубка мира, но пропускающая нынешний турнир. Из призеров прошлых лет сейчас также не будет Венгрии, Чехии, Швеции, Австрии, Турции и Чили.

Сводная таблица наград чемпионатов мира (золото-серебро-бронза-всего)

1. Бразилия 5-2-2 9

2. Германия 4-4-4 12

3. Италия 4-2-1 7

4. Аргентина 2-3-0 5

5. Франция 2-1-2 5

6. Уругвай 2-0-0 2

7. Англия, Испания 1-0-0 1

9. Нидерланды 0-3-1 4

10. Венгрия, Чехословакия 0-2-0 2

12. Швеция 0-1-2 3

13. Хорватия 0-1-1 2

14. Польша 0-0-2 2

15. Австрия, Бельгия, Португалия, США, Турция, Чили - 0-0-1 1

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Результаты дебютантов в ХХI веке