Какие рекорды могут быть установлены на чемпионате мира в Катаре?
Хозяин чемпионата мира по футболу Катар станет 80-м в истории участником финального турнира. Лидерство по числу выступлений удерживает Бразилия, которая не пропустила ни одного розыгрыша.
Второе место у Германии, не игравшей в 1930 и 1950 годах. Замыкавшая тройку Италия (18 ЧМ) второй раз подряд провалила отбор — сейчас „Скуадру адзурру“ догнала Аргентина.
Газета „Спорт-Экспресс„ подсчитала, какие статистические рекорды могут быть установлены на ЧМ-2022 в Катаре.
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Бразильцы и немцы делят первую строчку по числу проведенных матчей (по 109), третья — Италия (83), но в ходе ЧМ-2022 она точно пропустит вперед аргентинцев (81).
Теоретически Германия может установить рекорд по количеству побед. Для этого бундестим нужно взять титул, при этом выиграв в Катаре все семь матчей, а бразильцам — потерпеть три неудачи в группе.
Рекорд по поражениям много лет удерживает Мексика (27). В пятерку также входят другие участники ЧМ-2022 - Аргентина (23), Германия (22), Уругвай (20) и Сербия (20, с учетом Югославии).
Юбилейных забитых голов ждем от Испании (99) и Португалии (49). Не исключены они также в исполнении Англии (91) и Польши (46). По пропущенным мячам круглые числа возможны у саудовцев (39), мексиканцев (98), нидерландцев (48).
Сборные, которые провели на ЧМ 50+ матчей
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Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Бразилии, бравшей трофей пять раз — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. В Катаре повторить достижение южноамериканцев попробует Германия, на счету которой четыре золота.
Тройку лидеров по наградам замыкает Италия, как и немцы выигравшая четыре Кубка мира, но пропускающая нынешний турнир. Из призеров прошлых лет сейчас также не будет Венгрии, Чехии, Швеции, Австрии, Турции и Чили.
Сводная таблица наград чемпионатов мира (золото-серебро-бронза-всего)
1. Бразилия 5-2-2 9
2. Германия 4-4-4 12
3. Италия 4-2-1 7
4. Аргентина 2-3-0 5
5. Франция 2-1-2 5
6. Уругвай 2-0-0 2
7. Англия, Испания 1-0-0 1
9. Нидерланды 0-3-1 4
10. Венгрия, Чехословакия 0-2-0 2
12. Швеция 0-1-2 3
13. Хорватия 0-1-1 2
14. Польша 0-0-2 2
15. Австрия, Бельгия, Португалия, США, Турция, Чили - 0-0-1 1
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Результаты дебютантов в ХХI веке
Хозяева турнира, попавшие в группу с нидерландцами, сенегальцами и эквадорцами, попытаются стать пятым в ХХI веке дебютантом чемпионата мира, которому удалось выйти в плей-офф.
Ранее успешно стартовать получалось у пробившихся в четвертьфинал Сенегала и Украины, а также у Ганы и Словакии, которые доходили до 1/8 финала.
Лидеры по попаданиям в заявки на чемпионатах мира
За всю историю проведения чемпионатов мира только восемь футболистов попадали в заявки по пять раз. Причем четверо из них отправились в этом году в Катар. В случае выхода на поле Андрес Гуардадо, Криштиану Роналду и Лионель Месси повторят рекорд, который пока делят Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус и Рафаэль Маркес.
Основной вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа на двух турнирах оставался в резерве, поэтому может сыграть только в своем третьем ЧМ.
Лидеры по матчам на чемпионатах мира
Добраться до отметки 20 матчей на ЧМ получалось только у 11 человек. Рекорд принадлежит Маттеусу, который выходил на поле 25 раз, у Мирослава Клозе в активе 24 игры, у Паоло Мальдини — 23.
Лидеры по матчам на ЧМ среди действующих игроков
В этом году атаку на рекорд Маттеуса предпримет Месси. Но чтобы выйти на первое место, форварду „ПСЖ“ понадобится провести все семь возможных матчей.
Результат Клозе при идеальном раскладе сможет повторить Криштиану Роналду, а достижение Мальдини постараются превзойти Фернандо Муслера, Томас Мюллер и Мануэль Нойер.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
Вероятность падения снайперского рекорда чемпионатов мира гораздо ниже. Клозе в 24 матчах забил 16 голов, лучший же из участников ЧМ-2022 Томас Мюллер — только десять. В пятерку лучших помимо Клозе входят также Роналдо, Герд Мюллер, Жюст Фонтэн и Пеле.
Лучшие бомбардиры на ЧМ среди действующих игроков
Томас Мюллер опережает Луиса Суареса и Криштиану Роналду на три гола, Неймара и Месси — на четыре. Вровень со звездами „ПСЖ“ идет и лучший бомбардир ЧМ-2018 в России англичанин Харри Кейн, который тогда забил шесть мячей в шести встречах.