МНЕНИЕ | Кому в Эстонии выгоден „дружественный огонь“?

Конечно, для того чтобы просчитать последствия собственных поступков, необходимо обладать хотя бы задатками аналитического мышления. Или хотя бы обострённым чувством самосохранения. К сожалению, очень многие ни тем, ни другим не обладают. Наверное, некоторые оказавшиеся теперь под бомбёжками жители украинских городов тоже когда-то постили информацию о том, как им не нравятся те или иные решения властей Украины, что лило воду на мельницу разжигания в России военных настроений — раз на той земле „наших“ обижают, значит надо идти их „защищать“ и „освобождать“. И когда накопилась критическая масса, начали бомбить.