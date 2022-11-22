Мнение
22.11.2022, 11:17

МНЕНИЕ | Кому в Эстонии выгоден „дружественный огонь“?

 
„Притесняемых русских“ могут „освободить“ по украинскому сценарию
Дмитрий Иванов
публицист
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Yury Kochetkov | EPA-EFE

Чем дольше продолжается украинская война, тем чаще приходится слышать в среде эстонских русских опасения, что „в случае чего“ из России может „прилететь“ и по нам. При этом многие „диванные эксперты“ продолжают постить в соцсетях пророссийский контент и негативно реагировать на любое решение, исходящее от эстонского правительства. То есть, с одной стороны, люди боятся что „прилетит“, а с другой, прямо подталкивают Россию к таким действиям, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.

Конечно, для того чтобы просчитать последствия собственных поступков, необходимо обладать хотя бы задатками аналитического мышления. Или хотя бы обострённым чувством самосохранения. К сожалению, очень многие ни тем, ни другим не обладают. Наверное, некоторые оказавшиеся теперь под бомбёжками жители украинских городов тоже когда-то постили информацию о том, как им не нравятся те или иные решения властей Украины, что лило воду на мельницу разжигания в России военных настроений — раз на той земле „наших“ обижают, значит надо идти их „защищать“ и „освобождать“. И когда накопилась критическая масса, начали бомбить.

Возможно, с удобных диванов в тёплых эстонских квартирах кому-то и кажется, что русскоязычные жители „освобождённых“ Россией регионов Украины поголовно ликуют от того, что их родные дома взорвали, а им самим российские военные „благородно“ развозят по подвалам уцелевших строений „гуманитарную помощь“ (как это часто показывают российские телеканалы), однако может стоит хотя бы раз включить элементарную логику, которая просто кричит о том, что удовлетворение от гибели близких и друзей, потери нажитого имущества, работы и жизненных перспектив может испытывать лишь мазохист или абсолютно зомбированный пропагандой человек.

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