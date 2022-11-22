Футбол
22.11.2022, 10:44

Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Швейцарский полузащитник боснийского клуба „Зриньски Мостар“ Карим Газзетта покончил с собой в возрасте 27 лет, сообщает Sarajevo Times.

Тело спортсмена было обнаружено под окнами жилого дома в Мостаре.

Футболист перешел в клуб из Мостара, который является действующим чемпионом страны, летом. Он был травмирован, а когда восстановился, смог принять участие в двух матчах и снова получил повреждение.

Газзетта ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Швейцарии, он был воспитанником женевского клуба „Серветт“.

Футболист всю карьеру провел в Швейцарии, „Зриньски“ стал для него первым зарубежным клубом.

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