Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет

Тело спортсмена было обнаружено под окнами жилого дома в Мостаре.



Футболист перешел в клуб из Мостара, который является действующим чемпионом страны, летом. Он был травмирован, а когда восстановился, смог принять участие в двух матчах и снова получил повреждение.



Газзетта ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Швейцарии, он был воспитанником женевского клуба „Серветт“.



Футболист всю карьеру провел в Швейцарии, „Зриньски“ стал для него первым зарубежным клубом.

