22.11.2022, 10:44
Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Швейцарский полузащитник боснийского клуба „Зриньски Мостар“ Карим Газзетта покончил с собой в возрасте 27 лет, сообщает Sarajevo Times.
Тело спортсмена было обнаружено под окнами жилого дома в Мостаре.
Футболист перешел в клуб из Мостара, который является действующим чемпионом страны, летом. Он был травмирован, а когда восстановился, смог принять участие в двух матчах и снова получил повреждение.
Газзетта ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Швейцарии, он был воспитанником женевского клуба „Серветт“.
Футболист всю карьеру провел в Швейцарии, „Зриньски“ стал для него первым зарубежным клубом.