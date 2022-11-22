Недавнее исследование показывает, что распространение коронавируса в Эстонии по-прежнему интенсивное

С 15 по 28 ноября в рамках исследования 1970 человек прошли тестирование на коронавирус. Из них 5,8% дали положительный результат, а 3,7%, или каждый 17 взрослый, все еще инфекционно опасны для окружающих. У 80% инфекционно опасных лиц симптомы были либо легкими, либо умеренными. По словам руководителя мониторингового исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, с конца августа эти показатели практически не изменились.

Частично виноват в сохранении высокого уровня инфицирования утвердившийся в Эстонии подвид омикронного штамма BQ1.1, который уже проявился на предыдущем этапе мониторинга и стал причиной пятой части случаев заражения. „Это еще более заразный штамм вируса, чем омикрон, который может обходить иммунный ответ от предыдущей инфекции. К счастью, случаи заболевания, вызванные этим штаммом, довольно легкие, и в большинстве случаев он не вызывает тяжелых осложнений“, — пояснила Калда.

В ходе мониторингового исследования анализ на антитела сдали 1855 человек, у 90% из них антитела были обнаружены. В возрастной группе старше 65 лет распространенность антител составляет 95%. Этот этап показал, что в то время когда почти у всех привитых есть антитела, они есть только у 66% тех, кто перенес заболевание. Данные еще раз подтверждают, что у людей, получивших две бустерные дозы, антител значительно больше, чем у остальных. Среди них также несколько меньше случаев заражения. В то время как 15% респондентов в младшей возрастной группе хотят привиться бустерной дозой, уже планируют это сделать треть лиц старше 65 лет. Рут Калда рекомендует всем пожилым людям и лицам с сопутствующими заболеваниями, относящимся к группам риска, обязательно привиться бустерной дозой.