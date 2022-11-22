ВОЗ: российские удары по энергосистеме Украины угрожают жизням миллионов украинцев

„Половина инфраструктуры украинской энергетики повреждена или уничтожена. Это уже влияет на систему здравоохранения и на здоровье людей. Проще говоря, этой зимой перед людьми встанет вопрос выживания“, - сказал Клюге на брифинге в Киеве.

По оценке ВОЗ, предстоящей зимой еще два-три миллиона украинцев могут покинуть свои дома „в поисках тепла и безопасности“. Жителям страны в условиях отсутствия отопления и света больше обычного грозят инфекции дыхательных путей, грипп и коронавирус.

Из-за российских ударов по энергетике, по словам представителя ВОЗ, уже сейчас сотни больниц и других учреждений системы здравоохранения не могут нормально работать - нет или не хватает электричества и воды.

По словам Клюге, родильным домам необходимы инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, а палатам интенсивной терапии - вентиляторы, и все это требует энергии.

Клюге таже сказал, что ВОЗ беспокоит судьба 17 тысяч пациентов с ВИЧ в Донецке, у которых скоро могут закончиться жизненно необходимые антиретровирусные препараты.

Большая часть Донецкой области находится под контролем России, и Клюге призвал к созданию гуманитарного медицинского коридора во все недавно отвоеванные и оккупированные районы.

Также растет беспокойство по поводу увеличения случаев инфицирования коронавирусом.

„Из-за низкого уровня вакцинации, не говоря уже о бустерах, у миллионов украинцев ослабевает или отсутствует иммунитет к ковиду“,- отметил Клюге.

На днях в Украине выпал снег, а температура опустилась ниже нуля. Зимой температура может опуститься до -20 градусов и ниже.

Запорожская АЭС, которая производила более 25% электричества в Украине, сейчас фактически не работает. В минувшие выходные она вновь подверглась обстрелам.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил эти нападения, заявив, что создало еще одну критическую ситуацию на крупнейшей в Европе атомной электростанции.