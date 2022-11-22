Количество зарегистрированных безработных приближается к отметке в 50 000

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла до 11,2%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,1%.

В Харьюмаа уровень безработицы был равен 7,4%. Без работы в столичном регионе оставались 23 613 человек, в том числе 17 895 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 3195 безработных, во всем Тартумаа - 4993.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице в конце прошлой недели стояли 6690 человек, из них 2811 в Нарве, 1696 - в Кохтла-Ярве, 641 - в Силламяэ.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 6250 человек, в том числе 284 - за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 12,6%. 6789 беженцев сумели найти в Эстонии работу.