ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО | Дело эстонских бизнесменов о мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро расследует ФБР(5)
Двое граждан Эстонии были арестованы в воскресенье в Таллинне. Они подозреваются по 18 пунктам в предполагаемой причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и отмыванию денег. Иск был передан расширенной коллегии присяжных Западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после арестов.
Согласно судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
„Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во всё более сложных аферах“, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Департамента юстиции. „Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла ещё больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или подобным им, присваивать плоды преступлений“.
Недвижимость и роскошные авто
„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци“, — заявил прокурор США в Западном округе штата Вашингтон Ник Браун. „Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли“.
„ФБР стремится преследовать субъекты, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, и за пределами страны“, — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. „Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что они считали сложными виртуальными активами. Но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи человек. ФБР благодарит наших местных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, чтобы помочь жертвам восстановить справедливость“.
Согласно обвинительному акту, Потапенко и Турыгин утверждали, что компания HashFlare проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты. Майнинг криптовалюты — это процесс использования компьютеров для генерации криптовалюты, такой как биткойн, с целью получения прибыли. Потапенко и Турыгин предлагали контракты, которые за определенную плату должны были позволить клиентам арендовать процент операций майнинга HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную их частью операции. Веб-сайт HashFlare позволял клиентам отслеживать количество виртуальной валюты, которое предположительно было сгенерировано майнингом. Клиенты со всего мира, включая клиентов из западного округа штата Вашингтон, заключили контракты с HashFlare на сумму более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год.
Согласно обвинительному акту, эти контракты были мошенническими. У HashFlare не было такого оборудования для майнинга виртуальной валюты, которое, как они утверждали, имелось. Оборудование HashFlare предположительно выполняло добычу биткоинов со скоростью менее одного процента от заявленной вычислительной мощности. Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую криптовалюту, как обещали. Вместо этого они либо отказывались осуществлять платежи, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую купили на открытом рынке, а не валюту, которую они сами добыли. HashFlare закрыла свой бизнес в 2019 году.
В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предложили инвестировать в компанию Polybius, которая, как они обещали, создаст банк, специализирующийся на виртуальной валюте. Они пообещали выплачивать инвесторам дивиденды от прибыли Polybius. По этой схеме мужчины собрали не менее 25 миллионов долларов и перевели большую часть денег на другие банковские счета и кошельки с виртуальной валютой, находящиеся под их контролем. Компания Polybius никогда не создавала банка и не выплачивала дивиденды.
Обвинение Потапенко и Турыгина также касается сговора по отмыванию преступных доходов с использованием подставных компаний, поддельных договоров и счетов-фактур. В заговоре по отмыванию денег якобы участвовало не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Потапенко и Турыгин обвиняются в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, им предъявлены 16 пунктов обвинения в интернет-мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, то каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства принципов по вынесению приговоров и других законодательных актов США.
Дело расследует ФБР
Соединенные Штаты благодарят бюро по борьбе с киберпреступностью при Центральной криминальной полиции Эстонии за поддержку в этом расследовании. Большую помощь расследованию оказало Управление по международным делам Департамента юстиции США.
Это расследование и воскресные аресты демонстрируют отличную координацию и сотрудничество между правоохранительными органами США и Эстонии. Эстония была важным союзником в борьбе с этим киберпреступлением, и Соединенные Штаты благодарят эстонских коллег за помощь и координацию.
Дело ведут прокуроры Адриенн Э. Розен и Оливия Чжу из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов Уголовного отдела, а также помощники прокуроров США в западном округе штата Вашингтон Сет Уилкинсон и Джехиэль И. Баер.
Лица, считающие себя потерпевшими в этом деле могут получить дополнительную информацию на сайте ФБР: www.fbi.gov/hashflare
Обвинительный акт – это пока лишь предъявление подозрения. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.