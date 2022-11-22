ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО | Дело эстонских бизнесменов о мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро расследует ФБР

Согласно судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

„Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во всё более сложных аферах“, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Департамента юстиции. „Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла ещё больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или подобным им, присваивать плоды преступлений“.

Недвижимость и роскошные авто

„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци“, — заявил прокурор США в Западном округе штата Вашингтон Ник Браун. „Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли“.