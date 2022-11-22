ПРЯМО СЕЙЧАС | Удивительная Дания играет с Тунисом в первом матче (0:0)

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча:

Первый тайм оказался скуп на моменты и получился довольно скучным. В конце тайма игрок сборной Туниса Жебали получил мяч на грань офсайда и вышел один на один с вратарем, но Шмейхель спас датчан.

Во втором тайме команды играли активнее. В начале Тунис был близок к голу, но нападающий тунисцев не смогу убежать от защитников Дании, а потом гол из-за офсайда отменили у датчан. На 70-й минуте датчане снова могли выйти вперед, сначала сильный удар Эриксена отбил вратарь, а после углового Корнелиус попал в штангу.



До матча:

В группе D играет Дания и Тунис. Команды встретятся в городе Аль-Райян на поле стадиона „Эдьюкейшн“.

Сборная Туниса играла в финальной части чемпионатов мира пять раз и ни разу не смогла выйти в плей-офф. На последнем Кубке африканских наций Тунис дошел до четвертьфинала, а потом сменили главного тренера. На групповой стадии команда проиграла два матча и одержала одну победу. В составе Туниса нет звездных игроков даже по меркам Африки. Лидерами сборной являются полузащитники: Эйе Скири из немецкого „Кёльна“ и Вахби Хазри из французского „Монпелье“.

У сборной Дании сохранился состав, который успешно выступил на Евро 2020. В сборную вернулся капитан и лидер Кристиана Эриксена. У скандинавов много звездных игроков: Юссуф Поульсен, Пьер-Эмиль Хейбьерг и крайний защитник Йоаким Меле. В отборочном этапе Дания выиграла 9 матчей из 10, пропустив всего три мяча. На ЧМ-2018 Дания дошла до 1/8 финала, где по пенальти проиграла сборной Хорватии. Сборная Дании способна преподнести очередную сенсацию на нынешнем турнире.

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