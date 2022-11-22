ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Звездная Франция разозлилась и быстро вышла вперед (2:1)

Матч проходит под поддержкой большого количества болельщиков Мексики и ощущалось, что сборная Мексики играет дома. У Польши был отличный момент, что бы выйти вперед. На 59-й минуте поляки заработали пенальти, но Роберт Левандовски не смог переиграть легендарного Очоа. Сборные больше голов не забили и сыграли вничью 0:0. После сенсационной победы над Аргентиной в группе лидирует Саудовская Аравия.

В сборной Австралии происходит смена поколений и игроков уровня легендарного Тима Кэхилла, который забивал на трех чемпионатах мира подряд, в нынешнем составе нет. У Австралии состав намного скромнее чем у Франции. Выделить можно только Мэтью Райана («Копенгаген“) и Аарона Муя («Селтик“). Остальные играют за малоизвестные команды и за середняков и аутсайдеров. Команды встречались на прошлом ЧМ в России и тогда победу праздновали французы 2:1. Франция в итоге выиграла турнир, а Австралия не смогла выйти из группы.

На прошедшем ЧЕ сборная Франции выступила неудачно, вылетев в 1/8 финала. Перед началом защиты титула на нынешнем турнире Францию. постигла эпидемия травм, турнир пропустят: Кристофер Нкунку, Поль Погба и Н'Голо Канте и обладатель „Золотого мяча“ Карима Бензема (его в заявке заменил Маркус Тюрам – сын чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама). Франция все равно является одним из претендентов на победу в турнире, несмотря на травмы. У Франции очень сильная линия атаки: главная молодая звезда мира – Килиан Мбаппе, опытные Антуан Гризман и Оливье Жиру, в полузащите Эдуардо Камавинга и один из сильнейших крайних защитников мира – Тео Эрнандес.

Сборная Австралии не испугались именитого соперника и вышли вперед уже на 10-й минуте, гол забил Крейг Гудвин. Франция не стала паниковать, усилила давление и быстро счет сравняла, гол забил Рабье, а спустя 5 минут Оливье Жиру вывел Францию вперед. В самой концовке тайма Австралия могла сравнять счет, но Ирвайн попал в штангу.

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча:

До матча:

В группе С на стадионе „974“ играет сборная Польши и Мексики. Стадион 974 назван в честь количества транспортных контейнеров, использованных при его строительстве.

Последний раз Польша выходила в плей-офф в 1986 году. На ЧМ-2018 в России сборная Польши заняла последнее место в группе. Главной звездой сборной, является Роберт Левандовски, который еще никогда не забивал на чемпионате мира. У поляков неплохой состав даже по европейским меркам. Помимо Левандовского, Зелиньского и Шченсного есть Милик из „Ювентуса“ и Залевски из „Ромы“. Еще в строю опытные Крыховяк и Глик. Бóльшая часть игроков выступает за сильные европейские клубы.

Сборная Мексики с 1994 года не пропускает ни одного ЧМ и всегда выходила в плей-офф. К сожалению, чемпионат мира в Катаре из-за травмы пропустит звезда сборной Мексики Хесус Корона (перелом малоберцовой кости). Многие футболисты сборной Мексики играли или играют в Европе. В сборной Мексике играет талантливый нападающий „Наполи“ Ирвин Лосано. Есть лидер и капитан сборной Андресу Гуардадо, которому 36 лет и легендарный вратарь Гильермо Очоа, которому 37 лет.

Первый матч без голов. Дания сыграла с Тунисом вничью 0:0

Первый тайм оказался скуп на моменты и получился довольно скучным. В конце тайма игрок сборной Туниса Жебали получил мяч на грань офсайда и вышел один на один с вратарем, но Шмейхель спас датчан.

Во втором тайме команды играли активнее. В начале Тунис был близок к голу, но нападающий тунисцев не смогу убежать от защитников Дании, а потом гол из-за офсайда отменили у датчан. На 70-й минуте датчане снова могли выйти вперед, сначала сильный удар Эриксена отбил вратарь, а после углового Корнелиус попал в штангу.

Первая нулевая ничья на ЧМ-2022. Во втором туре Дания сыграет с Францией, а Тунис – с Австралией.

До матча:

В группе D играет Дания и Тунис. Команды встретятся в городе Аль-Райян на поле стадиона „Эдьюкейшн“.