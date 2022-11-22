ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Польша начинают чемпионат мира против Мексики, Левандовски не забил пенальти (0:0)

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча:

Мексика - Польша

Матч проходит под поддержкой большого количества болельщиков Мексики. Опасный момент случился на 27-й минуте, когда после подачи Эрнесто Вега пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Польши. Первый тайм прошел под преимуществом мексиканцев, но голов команды не забили.

На 56-й минуте после просмотра ВАР Польша заработала пенальти, но Левандовски не смог переиграть Очоа.

До матча:

В группе С на стадионе „974“ играет сборная Польши и Мексики. Стадион 974 назван в честь количества транспортных контейнеров, использованных при его строительстве.

Последний раз Польша выходила в плей-офф в 1986 году. На ЧМ-2018 в России сборная Польши заняла последнее место в группе. Главной звездой сборной, является Роберт Левандовски, который еще никогда не забивал на чемпионате мира. У поляков неплохой состав даже по европейским меркам. Помимо Левандовского, Зелиньского и Шченсного есть Милик из „Ювентуса“ и Залевски из „Ромы“. Еще в строю опытные Крыховяк и Глик. Бóльшая часть игроков выступает за сильные европейские клубы.

Сборная Мексики с 1994 года не пропускает ни одного ЧМ и всегда выходила в плей-офф. К сожалению, чемпионат мира в Катаре из-за травмы пропустит звезда сборной Мексики Хесус Корона (перелом малоберцовой кости). Многие футболисты сборной Мексики играли или играют в Европе. В сборной Мексике играет талантливый нападающий „Наполи“ Ирвин Лосано. Есть лидер и капитан сборной Андресу Гуардадо, которому 36 лет и легендарный вратарь Гильермо Очоа, которому 37 лет.

Первый матч без голов. Дания сыграла с Тунисом вничью 0:0

Первый тайм оказался скуп на моменты и получился довольно скучным. В конце тайма игрок сборной Туниса Жебали получил мяч на грань офсайда и вышел один на один с вратарем, но Шмейхель спас датчан.