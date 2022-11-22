ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Аргентина проигрывает Саудовской Аравии! Что происходит?

Сборная Туниса играла в финальной части чемпионатов мира пять раз и ни разу не смогла выйти в плей-офф. На последнем Кубке африканских наций Тунис дошел до четвертьфинала, а потом сменили главного тренера. На групповой стадии команда проиграла два матча и одержала одну победу. В составе Туниса нет звездных игроков даже по меркам Африки. Лидерами сборной являются полузащитники: Эйе Скири из немецкого „Кёльна“ и Вахби Хазри из французского „Монпелье“.

В группе D сыграют Дания и Тунис. Начало встречи в 15:00. Команды сыграют в городе Аль-Райян на поле стадиона „Эдьюкейшн“.

Сборная Аргентины набрала отличную форму и не зря считается одним из главных фаворитов турнира, а последнее поражение команда потерпела в 2019 году. С тех пор Месси и компания не проигрывают на протяжении 36 матчей. Аргентина провалила ЧМ-2018 в России, и сейчас полна желания реабилитироваться. У сборной Аргентины для успеха на нынешнем турнире есть все, это и высококлассный состав, талантливый тренер и, конечно же, Месси, способный сделать гол из ничего.

Саудовская Аравия пробилась на ЧМ в шестой раз. Выйти из группы сборной доводилось только однажды, в 1994 году в США, но в 1/8 финала они проиграли Швеции. Саудовская Аравия, возможно, считается одной из самых скучных сборных чемпионата. Все игроки сборной Саудовской Аравии это малоизвестные игроки, играющие в местном чемпионате.

В группе C сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией. Начало встречи в 12:00. Игра пройдет на самом большом стадионе чемпионата мира 2022 „Лусаил-Айконик“.

Аргентина начала активно и уже на 9-й минуте судья с начало назначил штрафной, но потом побежал смотреть повтор предыдущего момента. Там игрока Аргентины держали руками в штрафной и судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Месси. После этого Аргентина забила три гола, но все из офсайда. Уже во втором тайме Саудовская Аравия побежала вперед и забила два (!!!) гола. Аргентина 1:2 Саудовская Аравия.

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча:

У сборной Дании сохранился состав, который успешно выступил на Евро 2020. В сборную вернулся капитан и лидер Кристиана Эриксена. У скандинавов много звездных игроков: Юссуф Поульсен, Пьер-Эмиль Хейбьерг и крайний защитник Йоаким Меле. В отборочном этапе Дания выиграла 9 матчей из 10, пропустив всего три мяча. На ЧМ-2018 Дания дошла до 1/8 финала, где по пенальти проиграла сборной Хорватии. Сборная Дании способна преподнести очередную сенсацию на нынешнем турнире.

В группе С на стадионе „974“ сыграют сборные Польши и Мексики. Начало встречи в 18:00. Стадион 974 назван в честь количества транспортных контейнеров, использованных при его строительстве.

Последний раз Польша выходила в плей-офф в 1986 году. На ЧМ-2018 в России сборная Польши заняла последнее место в группе. Главной звездой сборной, является Роберт Левандовски, который еще никогда не забивал на чемпионате мира. У поляков неплохой состав даже по европейским меркам. Помимо Левандовского, Зелиньского и Шченсного есть Милик из „Ювентуса“ и Залевски из „Ромы“. Еще в строю опытные Крыховяк и Глик. Бóльшая часть игроков выступает за сильные европейские клубы.

Сборная Мексики с 1994 года не пропускает ни одного ЧМ и всегда выходила в плей-офф. К сожалению, чемпионат мира в Катаре из-за травмы пропустит звезда сборной Мексики Хесус Корона (перелом малоберцовой кости). Многие футболисты сборной Мексики играли или играют в Европе. В сборной Мексике играет талантливый нападающий „Наполи“ Ирвин Лосано. Есть лидер и капитан сборной Андресу Гуардадо, которому 36 лет и легендарный вратарь Гильермо Очоа, которому 37 лет.

В группе D на стадионе „Аль Джануб“ сыграют сборная Франции со сборной Австралией. Начало матча в 21:00.

На прошедшем ЧЕ сборная Франции выступила неудачно, вылетев в 1/8 финала. Перед началом защиты титула на нынешнем турнире Францию. постигла эпидемия травм, турнир пропустят: Кристофер Нкунку, Поль Погба и Н'Голо Канте и обладатель „Золотого мяча“ Карима Бензема (его в заявке заменил Маркус Тюрам – сын чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама). Франция все равно является одним из претендентов на победу в турнире, несмотря на травмы. У Франции очень сильная линия атаки: главная молодая звезда мира – Килиан Мбаппе, опытные Антуан Гризман и Оливье Жиру, в полузащите Эдуардо Камавинга и один из сильнейших крайних защитников мира – Тео Эрнандес.

В сборной Австралии происходит смена поколений и игроков уровня легендарного Тима Кэхилла, который забивал на трех чемпионатах мира подряд, в нынешнем составе нет. У Австралии состав намного скромнее чем у Франции. Выделить можно только Мэтью Райана («Копенгаген“) и Аарона Муя («Селтик“). Остальные играют за малоизвестные команды и за середняков и аутсайдеров. Команды встречались на прошлом ЧМ в России и тогда победу праздновали французы 2:1. Франция в итоге выиграла турнир, а Австралия не смогла выйти из группы.

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