ФОТО | Американского журналиста из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре

Американского журналиста задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики.

Грант Уол, работающий на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, рассказал о том, что пришел на игру чемпионата мира США – Уэльс (1:1) на стадионе „Ахмед бин Али“ в Эр-Райяне с радугой на футболке.

„Когда я пришел на стадион в футболке с радужным футбольным мячом в поддержку ЛГБТ-сообщества, охранники отказались впустить меня, задержали на 25 минут и потребовали снять футболку.

Я написал об этом в твиттере. Через мгновение после этого один из охранников силой вырвал у меня из рук телефон.

Прошло почти полчаса. Охранники отказывались возвращать мне телефон и говорили, что моя футболка „политизирована“, и требовали ее снять. Я отказывался.

Мой друг Эндрю Дас, репортер New York Times, проходил мимо, и я рассказал ему, что происходит. Они задержали и его тоже.

В конце концов охранники заставили меня встать и повернуться лицом к камере видеонаблюдения. Один из охранников спросил: „Вы из Великобритании?“ Я ответил: „Из Нью-Йорка“. Это начинало меня раздражать.

Наконец, они отпустили Энди. А потом ко мне подошел начальник службы безопасности. Он сказал, что меня пропускают, и извинился. Мы пожали друг другу руки.

Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред за то, что я надел футболку.

Позже представитель ФИФА тоже извинился передо мной. Но этот эпизод заставил меня задуматься, каково обычным катарцам, когда на них не смотрит весь мир“, – написал американский журналист на своем сайте.