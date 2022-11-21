Стреляли из пневматики? Случайный прохожий попал на городской улице под обстрел

Как подтвердили Delfi в прокуратуре, инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Предполагаемый выстрел по 56-летнему пешеходу предположительно произошел из окна многоквартирного дома.

„Обстоятельства произошедшего - был ли выстрел и кто мог стрелять по случайному прохожему из пневматического оружия - в данный момент выясняются“, - сообщил руководитель отдела по связям с общественностью прокуратуры Каарел Каллас.

„Потерпевший испытал боль, но врачебной помощи, к счастью, не потребовалось“, - уточнил он.

Как отметил Каллас, речь идет о предварительной информации, которая будет проверена в ходе уголовного расследования. В частности, правоохранители проверят, был ли выстрел произведен именно из пневматического оружия.