Центральная криминальная полиция и ФБР задержали в Таллинне предпринимателей по делу о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму 561 млн евро(8)
В воскресенье, 20 ноября Центральная криминальная полиция вместе с ФБР в ходе общей операции задержали в Таллинне людей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был причинен ущерб на сумму 575 миллионов долларов (561 млн евро).
Согласно собранной в ходе расследования на данный момент информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин - создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. „Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда“, – описал Гросс.
Оскар Гросс заявил, что криптосфера находится под повышенным вниманием полиции, так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin. „Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают всё возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места“, – добавил Гросс.
По словам государственного прокурора Вахура Верте, цель правоохранительных учреждений – препятствовать совершению преступлений и восстанавливать правовую определенность. „Преступность не должна окупаться, и правоохранительные учреждения трудятся во имя того, чтобы пострадавшим от преступлений вернули их имущество. Новые технологии расширили также возможности мошенников воплощать свои преступные замыслы, и поэтому перед тем, как доверить кому-нибудь свое имущество, необходимо проделать основательную предварительную работу, поскольку люди с похожим опытом могут быть в любой точке мира. Эстония является партнером, признанным международно, и мы ведем тесное сотрудничество со службами разных стран. Но несмотря на это, легче уберечь своё имущество, чем вернуть его путем уголовного и судебного производства.“
В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.
Органы власти США ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о выдаче подозреваемых.
Полиция и прокуратура Эстонии не могут давать комментарии по поводу подозрения. Для этого следует обратиться к органам власти США: Emily.Langlie@usdoj.gov.