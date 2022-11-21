Центральная криминальная полиция и ФБР задержали в Таллинне предпринимателей по делу о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму 561 млн евро

Согласно собранной в ходе расследования на данный момент информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин - создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. „Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда“, – описал Гросс.

Оскар Гросс заявил, что криптосфера находится под повышенным вниманием полиции, так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin. „Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают всё возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места“, – добавил Гросс.