ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (271-й день) | Девятая годовщина начала Евромайдана. Из-за российского обстрела Херсона погиб человек

Генпрокуратура Украины: война унесла жизни более 400 детей, более 800 были ранены.

За неполные девять месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину на всей территории страны в результате российских обстрелов погибли в общей сложности 437 детей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны. Еще 839 детей получили ранения.

Украинский суд приговорил еще 10 бойцов непризнанных ДНР и ЛНР за госизмену.

Как сообщает Служба безопасности Украины, суд вынес вердикт в отношении ещё 10 граждан страны, перешедших на сторону российской армии и на протяжении нескольких месяцев оказывавших помощь врагу - до тех пор, пока в ходе контрнаступления ВСУ бойцы не попали в руки своим соотечественникам и не были переданы суду.

По итогам судебных разбирательств всех десятерых обвиняемых признали виновными в государственной измене в условиях военного времени (ст. 111, ч. 2 УК Украины) и приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет.

Люксембург дарит Украине внедорожники HMMWV

В понедельник министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил, что страна передает Вооруженным силам Украины несколько внедорожников HMMWV, пишет „Европейская правда“.

HMMWV (читается „Хамви“) - это американский грузовик, более известный под заводским названием HUMMER. В основном его использует армия США, но и в европейских странах он есть на вооружении, в частности, в люксембургской армии.

Американское издание New York Times выпустило расследование, в котором допускает, что российских военнопленных в Макеевке могли убить с близкого расстояния.

Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана (и инвалида) боевых действий для добровольцев на войне в Украине, они будут иметь ряд социальных льгот. Ранее президент России легализовал добровольческие формирования, с начала ноября минобороны России может создавать их с одобрения президента, в частности вербовать заключенных.