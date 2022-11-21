ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (271-й день) | Девятая годовщина начала Евромайдана. Из-за российского обстрела Херсона погиб человек
Подводим итоги еще одного дня войны.
Генпрокуратура Украины: война унесла жизни более 400 детей, более 800 были ранены.
За неполные девять месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину на всей территории страны в результате российских обстрелов погибли в общей сложности 437 детей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны. Еще 839 детей получили ранения.
Украинский суд приговорил еще 10 бойцов непризнанных ДНР и ЛНР за госизмену.
Как сообщает Служба безопасности Украины, суд вынес вердикт в отношении ещё 10 граждан страны, перешедших на сторону российской армии и на протяжении нескольких месяцев оказывавших помощь врагу - до тех пор, пока в ходе контрнаступления ВСУ бойцы не попали в руки своим соотечественникам и не были переданы суду.
По итогам судебных разбирательств всех десятерых обвиняемых признали виновными в государственной измене в условиях военного времени (ст. 111, ч. 2 УК Украины) и приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет.
Люксембург дарит Украине внедорожники HMMWV
В понедельник министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил, что страна передает Вооруженным силам Украины несколько внедорожников HMMWV, пишет „Европейская правда“.
HMMWV (читается „Хамви“) - это американский грузовик, более известный под заводским названием HUMMER. В основном его использует армия США, но и в европейских странах он есть на вооружении, в частности, в люксембургской армии.
Американское издание New York Times выпустило расследование, в котором допускает, что российских военнопленных в Макеевке могли убить с близкого расстояния.
Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана (и инвалида) боевых действий для добровольцев на войне в Украине, они будут иметь ряд социальных льгот. Ранее президент России легализовал добровольческие формирования, с начала ноября минобороны России может создавать их с одобрения президента, в частности вербовать заключенных.
Из-за российского обстрела Херсона погиб один человек, еще трое госпитализированы, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в селе Антоновка из-за обстрелов пострадала женщина, ее госпитализировали в Херсонскую областную больницу.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в ходе которого поздравил граждан с Днем достоинства и свободы - датой начала Евромайдана.
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале президента.
„Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим!
И в День Достоинства и Свободы соберемся на Майдане Независимости. Там, где они всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы. В мирном Киеве, в мирной Украине, я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным.
Слава Украине“, - написал Владимир Зеленский под видео.
Дата была установлена в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала „Революции достоинства“ в 2013 году. Она назначена указом экс-президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года. В этом году Украина отмечает его в девятый раз.
Россияне окапываются на левом берегу Днепра - сводка украинского генштаба.
„На Криворожском и Херсонском направления противник создает эшелонированную систему обороны, усовершенствует фортификационное обустройство и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр“, — говорится в сводке.
Генштаб, помимо прочего, утверждает в сводке, что в Крыму продолжается „скрытая мобилизация“, и в связи с этим в воскресенье в Симферополе прошло совещание руководства силовых структур и местных властей, по итогам которого военкоматы и полиция с 21 ноября начали вручать повестки под роспись.