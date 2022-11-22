Кто сможет поймать больше леща? Эстония и Россия провели переговоры по рыбному вопросу

Было решено, что в 2023 году квоты стран на вылов из Чудского озера и озера Лямми будут равны. Таким образом, рыбаки обеих стран могут ловить рыбу на этих двух озерах:

Окунь 895 тонн (Россия дополнительно 130 тонн на Псковском озере)

Ряпушка 10 тонн

Сиг 1 тонна

Щука 125 тонн (Россия дополнительно 140 тонн на Псковском озере)

Судак 470 тонн (Россия дополнительно 200 тонн на Псковском озере)

Лещ 735 тонн (Россия дополнительно 110 тонн на Псковском озере)

Снеток 5 тонн (Россия дополнительно 5 тонн на Псковском озере)

Налим 55 тонн (Россия дополнительно 10 тонн на Псковском озере)

Плотва 400 тонн (Россия дополнительно 120 тонн на Псковском озере)

Ёрш 150 тонн (Россия дополнительно 100 тонн на Псковском озере)

*Целевой лов сига, снетка и налима запрещен из-за их малой численности, в общих квотах Эстонии и России учитывается их прилов (неумышленное попадание рыбы в сети).

Маргус Салунди, главный специалист Департамента рыболовства Министерства окружающей среды, сказал Forte, что российская квота, таким образом, равна акватории Чудского озера. Общие квоты России несколько выше из-за того, что они также ловят рыбу в Псковском озере, где у Эстонии практически нет возможности ловить рыбу.

„Равенство квот очень хорошо иллюстрирует квота на ряпушку, которая одинакова с обеих сторон, поскольку эту рыбу можно ловить только в Чудском озере“, — отметил он.

В следующем году эстонские рыбаки смогут больше рыбы, за исключением ряпушки.

Популяция судака в последние годы немногочисленна, и запасы находится на низком уровне, но в то же время немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить 470 тонн рыбы, что на 25 тонн больше, чем в этом году.

Ряпушки в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить на 35 тонн меньше, чем в этом, т.е. всего 10 тонн. По данным ученых, в течение последних пяти лет запас этой короткоживущей рыбы в Чудском озере не пополнялся, а численность сокращалась.