Новости Эстонии
22.11.2022, 10:30

Кто сможет поймать больше леща? Эстония и Россия провели переговоры по рыбному вопросу

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Ловля рыбы на Чудском озере
Ловля рыбы на Чудском озере
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Эстония была вынуждена вести переговоры с Россией о промысле на Чудском, Лямми и Псковском озерах, расположенных на границе двух стран. Эстония отказалась от встречи на своей территории и демонстративно понизила уровень представительства.

Было решено, что в 2023 году квоты стран на вылов из Чудского озера и озера Лямми будут равны. Таким образом, рыбаки обеих стран могут ловить рыбу на этих двух озерах:

  • Окунь 895 тонн (Россия дополнительно 130 тонн на Псковском озере)

  • Ряпушка 10 тонн

  • Сиг 1 тонна

  • Щука 125 тонн (Россия дополнительно 140 тонн на Псковском озере)

  • Судак 470 тонн (Россия дополнительно 200 тонн на Псковском озере)

  • Лещ 735 тонн (Россия дополнительно 110 тонн на Псковском озере)

  • Снеток 5 тонн (Россия дополнительно 5 тонн на Псковском озере)

  • Налим 55 тонн (Россия дополнительно 10 тонн на Псковском озере)

  • Плотва 400 тонн (Россия дополнительно 120 тонн на Псковском озере)

  • Ёрш 150 тонн (Россия дополнительно 100 тонн на Псковском озере)

*Целевой лов сига, снетка и налима запрещен из-за их малой численности, в общих квотах Эстонии и России учитывается их прилов (неумышленное попадание рыбы в сети).

Маргус Салунди, главный специалист Департамента рыболовства Министерства окружающей среды, сказал Forte, что российская квота, таким образом, равна акватории Чудского озера. Общие квоты России несколько выше из-за того, что они также ловят рыбу в Псковском озере, где у Эстонии практически нет возможности ловить рыбу.

„Равенство квот очень хорошо иллюстрирует квота на ряпушку, которая одинакова с обеих сторон, поскольку эту рыбу можно ловить только в Чудском озере“, — отметил он.

В следующем году эстонские рыбаки смогут больше рыбы, за исключением ряпушки.

Популяция судака в последние годы немногочисленна, и запасы находится на низком уровне, но в то же время немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить 470 тонн рыбы, что на 25 тонн больше, чем в этом году.

Ряпушки в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить на 35 тонн меньше, чем в этом, т.е. всего 10 тонн. По данным ученых, в течение последних пяти лет запас этой короткоживущей рыбы в Чудском озере не пополнялся, а численность сокращалась.

Целевой лов снетка будет запрещен и в следующем году, как и в этом.

В отличие от снетка и ряпушки выросла численность второй по значимости промысловой рыбы в озере - окуня. В следующем году окуня можно будет поймать на 55 тонн больше, чем в этом, т.е. 895 тонн.

Лещ по-прежнему хорошо себя чувствует в приграничных озерах, и в следующем году Эстония сможет выловить 735 тонн леща.

По данным Министерства окружающей среды, эстонско-российские переговоры по рыболовству были организованы Эстонией и проходили в онлайн-режиме.

„Эстония ранее информировала Россию о том, что в связи с военной агрессией России в Украине Эстония не считает возможным проведение переговоров на территории Эстонской Республики. Также из-за того, что в этом году делегация Эстонской Республики была переведена с уровня заместителя канцлера Министерства окружающей среды на уровень начальника Департамента рыболовства Министерства окружающей среды, будут обсуждаться только те вопросы, которые касаются сохранения рыбных ресурсов Чудского озера, озер Лямми и Псковского, а также надлежащего управления ими“, — говорится в сообщении министерства.

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