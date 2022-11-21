ВИДЕО | В результате землетрясения в Индонезии погибли около 50 человек, сотни получили ранения
В Индонезии 21 ноября на острове Ява произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 46 человек и около 700 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки зданий. Эти данные не окончательные, поскольку экстренные службы продолжают работу в зоне бедствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Индонезии.
По данным агентства, эпицентром землетрясения магнитудой 5,6 стал город Чианджур в провинции Западная Ява, расположенный в 120 километрах от Джакарты, столицы Индонезии. Землетрясение произошло на глубине в десять километров, за ним последовало 25 повторных толчков.
Предыдущее сильное землетрясение — магнитудой 6,2 — произошло в Индонезии в феврале 2022 года. Тогда погибли, по разным данным, от 12 до 25 человек, еще 460 пострадали. При землетрясении в январе 2021 года погибли около 100 человек и чуть менее тысячи получили ранения.
Самое разрушительное землетрясение в истории Индонезии произошло в 2004 году. Тогда в результате цунами, вызванного землетрясением, погибли около 168 тысяч человек, напоминает „Медуза“.