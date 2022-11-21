ВИДЕО | В результате землетрясения в Индонезии погибли около 50 человек, сотни получили ранения

В Индонезии 21 ноября на острове Ява произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 46 человек и около 700 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки зданий. Эти данные не окончательные, поскольку экстренные службы продолжают работу в зоне бедствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Индонезии.