Как Эстония поставляет Украине автомобили для разведки и спецназа

На официальном сайте организации сообщается, что одной из ключевых проблем украинской армии является нехватка автомобилей. Для ее решения в Эстонии находят подержанные машины и отправляют в Украину. Иногда их покупают на деньги из пожертвований, иногда люди сразу жертвуют автомобили.

После того как эстонские машины передают Украине, их ставят на воинский учет прямо на границе. „На физических лиц автомобили стараются не регистрировать“, – говорит один из украинских учредителей United Delivery Mission Роман Хлибун в интервью RusDelfi.

Для того, чтобы решить куда отправится машина, люди в организации связываются с воинскими частями. „Мы разговариваем непосредственно с солдатами и офицерами и пытаемся понять, где они служат и какие задачи выполняют. Насколько важна машина для данного конкретного подразделения и насколько критичен для них вопрос времени. Основываясь на этих критериях, мы принимаем решения, где наша помощь принесет наибольший эффект“, – поясняет Роман. Однако количество запросов значительно превышает возможности организации.

К настоящему времени в помощь украинским войскам было отправлено около 150 машин в более чем 60 различных подразделений. Автомобили предназначены для выполнения различных задач: наблюдение, разведка, эвакуация, снабжение боеприпасами, операции спецназа и т.д. „Для каждой цели требуется определенный автомобиль, и мы стараемся удовлетворить все эти потребности. Например, для эвакуации и снабжения используются фургоны, в то время как пикапы хороши для штурмовиков или минеров. А разведывательные подразделения предпочитают внедорожники“, – рассказывает Роман.

Средний возраст автомобилей составляет около 15 лет. Большинство из них требуют ремонта, который производится в Эстонии, поэтому в Украину они попадают в хорошем состоянии и сразу готовы к эксплуатации. „Мы не готовы рисковать жизнями солдат из-за ненадежной техники“, – отмечает Роман.