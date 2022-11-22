Герой открытия ЧМ пережил похищение сестры, попал в сборную из-за смерти партнера, сбегал с поля от полиции на скорой

Эннер Валенсия – локальная эквадорская звезда и символ команды, в которой вообще-то не так много хорошо известных людей. Конкуренция по узнаваемости разве что с Мойзесом Кайседо и Первисом Эступиньяном из „Брайтона“.

Перед чемпионатом мира Эквадор считали едва ли не аутсайдером группы с Нидерландами, Сенегалом и Катаром. А ведь в южноамериканской квалификации финишировали сразу за Бразилией, Аргентиной и Уругваем – выше Колумбии с Чили.

Валенсия в матче открытия с хозяевами сделал так, что теперь эквадорцы на полпути к выходу в плей-офф. Эннер закрутил вокруг себя все события: его гол на 3-й минуте отменили (впервые ВАР в матче открытия), он забил с пенальти (впервые первый гол ЧМ с 11-метрового) и еще в первом тайме сделал дубль.

Жизнь Валенсии – еще более мощный круговорот из безумных историй. Слишком жестких даже для парня из криминального района.

Поехал на первый ЧМ из-за смерти партнера. И посвятил ему гол в Катаре

Эннер не доедал и спал в коробке, даже когда уже играл за „Эмелек“ на родине – но даже это меркнет по сравнению с тем, что Валенсия впервые попал на чемпионат мира только из-за смерти партнера по команде.

В 2013-м Эннер уже забивал за „Эмелек“ 10+ мячей в сезон, но все же был далеко от основного состава сборной Эквадора. Тащить национальную команду в атаке должен был 27-летний Кристиан Бенитес, к тому моменту он уже ворвался в топ-3 бомбардиров за всю эквадорскую историю.

Тогда же в 2013-м Чучо, как его называли многие, после нового титула с мексиканской „Америкой“ поехал в чемпионат Катара, даже дебютировал за „Эль-Джаиш“. 29 июля он пожаловался на резкую боль в животе, игрока срочно госпитализировали и стали делать операцию – и у Кристиана остановилось сердце.

Позже выяснилось, что дело во врожденном дефекте коронарной артерии – определить это смогли уже при вскрытии.