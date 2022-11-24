Будь то ламели или шипы – зимой безопасность зависит прежде всего от безопасного вождения

„Шипованная шина прощает ошибки при вождении немного больше, чем ламельная, – говорит он. – Ламели, конечно, тихие и имеют очень плотный рисунок, но если вы окажетесь с ними на шоссе на мокром снегу, то машина зачастую может просто потерять управляемость. А шипованные шины имеют немного большее расстояние между блоками, это обеспечивает лучшую очистку шин, поэтому риск так называемого проскальзывания на слякоти меньше“.

Шипованные шины Пиллер рекомендует выбирать тем, кому по утрам нужно ездить, например, на работу из сельской местности в город. Тот, кто большую часть поездок делает только по городу, может свободно предпочесть ламели – это бережет окружающую среду, дороги от износа, да и расход топлива тоже должен быть несколько ниже.

Яанус Пиллер признает, что люди оказываются в большом замешательстве, когда сталкиваются с большим выбором ламельных и шипованных шин, и зачастую принимают решение просто сравнивая цены на покрышки в интернет-магазине. И поскольку так называемый комплексный кризис, похоже, усиливается, можно предположить, что такой чувствительный к цене выбор зимних шин будет увеличиваться.

Специалист по продажам Wolf Tyres Яанус Пиллер говорит, что к рекомендациям следует относиться с известной критикой, и прежде всего спросить себя, где я в основном езжу зимой, каковы обычные маршруты и сколько километров проезжаю на своей машине в течение зимы.

Однако нынешняя зима будет несколько отличаться от предыдущих, потому что на гребне волны общего роста цен подорожала не только замена шин как услуга, но и сами шины по сравнению с прошлым годом выросли в цене на 30 процентов. Это заставляет все внимательнее изучать цены, прежде чем менять шины. Конечно, переплачивать нет смысла, но и поступаться безопасностью нельзя. Так как же выбрать зимние шины, чтобы получить их по как можно более доступной цене, но в то же время чтобы они максимально выдерживали различные погодные условия?

Многое зависит, конечно, от количества километров, которые вы проезжаете, но в целом Яанус Пиллер не рекомендует ездить на ламельных шинах круглый год, особенно если вы проезжаете в год больше чем 10 000 километров. Тогда, по его словам, все же желательно использовать летом летние шины, а зимой зимние, поскольку так называемые всесезонные универсальные шины в зимних условиях по своим удерживающим свойствам уступают как ламельным, так и шипованным шинам.

Летом более широкие, зимой более узкие шины

Сейчас, когда уже говорится о том, что в силу разных причин не все размеры шин могут быть доступны, возможно, потребуется использовать какие-то альтернативные размеры. По оценке Пиллера, этого нельзя исключать, поскольку в любом случае используются как летние, так и зимние размеры. Зимняя покрышка может быть самого узкого разрешенного размера, потому что риск аквапланирования узкой шины меньше из-за меньшего сопротивления качению и большей степени сжатия на точку.

Например, если вы летом ездите на 17-дюймовых покрышках размером 225/45R17, то их зимним аналогом может быть 205/55R16 или для более старых автомобилей также 195/65R15.

„Люди думают, что жить проще, если использовать шины только одного размера, но на самом деле не нужно этого так безоговорочно придерживаться, – говорит Пиллер. – Автомобилю подходят те совместимые размеры, которые автопроизводитель отметил на проеме двери, на внутренней стороне крышки бензобака или где-то еще. Их определено стоит проверять“.

Однако если по какой-то причине нужно предпринять более серьезное изменение размера, то стоит проконсультироваться в мастерской – специалист может сказать, можно ли на широкий обод поставить узкую покрышку или наоборот.

Восстановленная зимняя шина дает существенный выигрыш в цене