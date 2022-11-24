Будь то ламели или шипы – зимой безопасность зависит прежде всего от безопасного вождения
Автовладельцы Эстонии уже много лет верят в шипованные шины. И хотя тех, кто внял совету зимой ездить на ламельных шинах, становится все больше, шиномонтажные мастерские подтверждают, что с приближением зимы в основном просят поставить на свой автомобиль все же шипованные покрышки..
Однако нынешняя зима будет несколько отличаться от предыдущих, потому что на гребне волны общего роста цен подорожала не только замена шин как услуга, но и сами шины по сравнению с прошлым годом выросли в цене на 30 процентов. Это заставляет все внимательнее изучать цены, прежде чем менять шины. Конечно, переплачивать нет смысла, но и поступаться безопасностью нельзя. Так как же выбрать зимние шины, чтобы получить их по как можно более доступной цене, но в то же время чтобы они максимально выдерживали различные погодные условия?
Шипованные шины придают водителю больше уверенности
Решение часто принимается на основании чьей-то рекомендации либо собственного предыдущего опыта.
Специалист по продажам Wolf Tyres Яанус Пиллер говорит, что к рекомендациям следует относиться с известной критикой, и прежде всего спросить себя, где я в основном езжу зимой, каковы обычные маршруты и сколько километров проезжаю на своей машине в течение зимы.
Яанус Пиллер признает, что люди оказываются в большом замешательстве, когда сталкиваются с большим выбором ламельных и шипованных шин, и зачастую принимают решение просто сравнивая цены на покрышки в интернет-магазине. И поскольку так называемый комплексный кризис, похоже, усиливается, можно предположить, что такой чувствительный к цене выбор зимних шин будет увеличиваться.
Шипованные шины Пиллер рекомендует выбирать тем, кому по утрам нужно ездить, например, на работу из сельской местности в город. Тот, кто большую часть поездок делает только по городу, может свободно предпочесть ламели – это бережет окружающую среду, дороги от износа, да и расход топлива тоже должен быть несколько ниже.
Шипованная шина прощает ошибки при вождении немного больше, чем ламельная
„Шипованная шина прощает ошибки при вождении немного больше, чем ламельная, – говорит он. – Ламели, конечно, тихие и имеют очень плотный рисунок, но если вы окажетесь с ними на шоссе на мокром снегу, то машина зачастую может просто потерять управляемость. А шипованные шины имеют немного большее расстояние между блоками, это обеспечивает лучшую очистку шин, поэтому риск так называемого проскальзывания на слякоти меньше“.
Многое зависит, конечно, от количества километров, которые вы проезжаете, но в целом Яанус Пиллер не рекомендует ездить на ламельных шинах круглый год, особенно если вы проезжаете в год больше чем 10 000 километров. Тогда, по его словам, все же желательно использовать летом летние шины, а зимой зимние, поскольку так называемые всесезонные универсальные шины в зимних условиях по своим удерживающим свойствам уступают как ламельным, так и шипованным шинам.
Летом более широкие, зимой более узкие шины
Сейчас, когда уже говорится о том, что в силу разных причин не все размеры шин могут быть доступны, возможно, потребуется использовать какие-то альтернативные размеры. По оценке Пиллера, этого нельзя исключать, поскольку в любом случае используются как летние, так и зимние размеры. Зимняя покрышка может быть самого узкого разрешенного размера, потому что риск аквапланирования узкой шины меньше из-за меньшего сопротивления качению и большей степени сжатия на точку.
Например, если вы летом ездите на 17-дюймовых покрышках размером 225/45R17, то их зимним аналогом может быть 205/55R16 или для более старых автомобилей также 195/65R15.
„Люди думают, что жить проще, если использовать шины только одного размера, но на самом деле не нужно этого так безоговорочно придерживаться, – говорит Пиллер. – Автомобилю подходят те совместимые размеры, которые автопроизводитель отметил на проеме двери, на внутренней стороне крышки бензобака или где-то еще. Их определено стоит проверять“.
Однако если по какой-то причине нужно предпринять более серьезное изменение размера, то стоит проконсультироваться в мастерской – специалист может сказать, можно ли на широкий обод поставить узкую покрышку или наоборот.
Восстановленная зимняя шина дает существенный выигрыш в цене
К сожалению, расходы автовладельца в Эстонии неизбежно выше, чем у автовладельцев некоторых стран Центральной Европы, потому что у нас шины приходится менять обычно два раза в год. Чтобы значительно сократить расходы, не жертвуя при этом качеством, Яанус Пиллер рекомендует перед выбором шин ознакомиться с миром восстановленных шин, которыми занимается Wolf Tyres. Он заверяет, что шина, прошедшая основательное обновление, получившая новый протектор и правильно сбалансированная, безусловно лучше недорогих китайских, успешно конкурирует с шинами среднего класса, а по некоторым параметрам лучше даже шины премиум-класса.
„Не стоит оставаться в плену старых догм – время идет вперед, все технологии восстановления шин, используемые материалы и подходы сильно продвинулись, – описывает Пиллер нынешний уровень восстановленных шин по сравнению с временем, когда протектированная резина получила свою плохую репутацию. – Наш завод новый и современный, у нас очень минимальный риск ошибок, обусловленных человеческим фактором. Отсюда и качество. Это правда, что на данный момент мы не дотягиваем до уровня Michelin и других премиум-брендов, но мы получаем все больше удовлетворенных отзывов от клиентов, в том числе от шиномонтажных мастерских“.
Качеству также способствует тот факт, что на заводе Wolf Tyres все шины еще перед напрессовкой протектора проходят балансировочный станок. Если учесть и то, что идущие на восстановление каркасы проходят жесткий контроль и отбор, то в результате мы получаем обновленную зимнюю шину, которая у многих опытных водителей, перепробовавших разные шины, вызывает искреннее удивление – как восстановленная шина может быть настолько хорошей.
„Самый большой враг нашей восстановленной шины – неважная история восстановленной шины. Это также одна из причин, почему мы даем на наши шины трехлетнюю гарантию, чтобы вернуть людям чувство доверия, – говорит Пиллер. – И если что-то случится, автовладельцу не придется начинать спор с производителем в Китае. Достаточно позвонить нам, и заказчиком займется эстонский производитель на территории Эстонии“.
Если говорить о ценовых преимуществах, то типичная восстановленная шина Wolf Tyres стоит 57 евро, а равноценная так сказать оригинальная шина среднего класса в самом дешевом секторе стоит 73–78 евро, серьезного среднего класса новая шина размером 205/55R16 – уже в среднем сто евро. А цена зимней шины премиум-класса от Michelin или Nokian доходит уже до 160 евро и выше.
Яанус Пиллер делится еще одной рекомендацией. Учитывая, что и зимой ездят по большей части по асфальту, необязательно выбирать шину, например, с 250 шипами, вполне достаточно ста шипов.
„На асфальте или мокром снегу от 250 шипов нет ни малейшей пользы. Там скорее нужно, чтобы рисунок шины имел большие каналы, острые края и хорошую очищающую способность, – разъясняет он особенность шипованных шин. – Вот почему важно, чтобы человек думал о том, где он ездит, и исходя из этого также понимал, какие шины ему нужны“.
Кроме того, Пиллер подчеркивает, что какие бы дорогие шины у нас ни были, ни одни из них не уберегут нас от аварии, если мы используем неправильные приемы вождения, превышаем скорость или каким-то иным образом ведем себя за рулем не в соответствии с дорожными условиями.
Попробовав, вы можете преодолеть предубеждение
Инструктор по вождению OÜ Motohunt и эксперт по дорожному движению Райно Верлийн подтверждает, что вполне возможно найти такие шины, на которых можно и в условиях Эстонии безопасно ездить зимой в самых разных погодных условиях.
Характеризуя восстановленные шины Wolf Tyres, Райно Верлийн рассказывает о своем опыте прошлой зимой, когда он поставил на свою Subaru восстановленные шипованные шины Wolf. Раньше он ездил на этой машине с шинами Conti и Michelin. Когда ехал по заснеженным зимним дорогам недалеко от Тарту, он получил настоящий неожиданный позитивный шок, поэтому уже в вечерних сумерках позвонил другу и позвал его попробовать и посмотреть.
У меня тоже были известные предубеждения по поводу восстановленных шин, но на самом деле удивление, насколько хорошо эти шины работают с полным приводом, было искренним и подлинным
„Я сказал ему, что он должен испытать на себе, насколько хорошо держат эти шины, – говорит Верлийн. – У меня тоже были известные предубеждения по поводу восстановленных шин, но на самом деле удивление, насколько хорошо эти шины работают с полным приводом, было искренним и подлинным“.
Райно Верлийн, принимавший участие во многих тестах шин, знает, о чем говорит, и наобум хвалить не будет. Поэтому он также указывает на тот факт, что восстановленная шипованная шина, которая использовалась в течение некоторого времени, может начать терять отдельные шипы. Но он утверждает, что если следить за износом, нельзя однозначно сказать, что восстановленная зимняя шина будет изнашиваться больше или быстрее, чем новая.
„Прошлой зимой мы также довольно много тестировали шины Wolf. В итоге могу сказать, что они хорошо держат, у них нормальный баланс, у некоторых марок очень хорошая логичная управляемость и другие нюансы, которые делают шину хорошей шиной, – характеризует Верлийн. – Среди прочих мы пробовали также некоторые китайские шины – на них мы вообще не выдерживали ездить. Поэтому не стоит бояться восстановленных шин, их можно ставить, и смело встречать зиму“.
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