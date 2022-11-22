Таллиннский кредитный союз: хранитель вековой традиции

Таллиннский кредитный союз – один из немногих союзов в Эстонии, который делит между своими членами доход собственника. Поскольку прошлый год стал самым успешным за все годы существования Таллиннского кредитного союза, помимо процентов за вклады, союз выплатил дивиденды по членским взносам, при этом размер дивидендов составил более 12 процентов.

Ключ к успеху данного вида финансирования кроется в доверии, которое, к сожалению, в последние два года в Эстонии весьма пошатнулось. Поэтому Таллиннский кредитный союз поставил перед собой задачу в своих действиях быть максимально прозрачным. К нам всегда можно обращаться с любыми вопросами. Кроме того, мы не только говорим, что члены союза являются его собственниками, мы доказываем это своими действиями.

В 1902 году было создано ссудо-сберегательное общество, и всего четверть столетия спустя, то есть к 1938 году, доля рынка кооперативных банков (кредитных союзов, обществ взаимного кредита) по вкладам составляла 52 процента от общего эстонского рынка банковских услуг. К сожалению, эта традиция была нарушена в 1940 году, и вновь первый кредитный союз в Эстонии появился лишь полвека спустя, в 1990 году. Если бы не этот перерыв, возможно, финансовый рынок в Эстонии сейчас был похож на Германию, где более 80 процентов жителей сельских регионов являются членами кредитных союзов.

120 лет назад в Тарту собрались эстонские предприниматели, ученые и фермеры, чтобы основать первое в Эстонии ссудо-сберегательное общество. В стране была острая потребность в создании подобного финансового кооператива – как известно, в начале прошлого столетия в Эстонии проходила активная скупка хуторов, в сельском хозяйстве происходила промышленная революция. Для всего этого нужны были деньги, но, к сожалению, банки в Эстонии принадлежали балтийским немцам, которые зачастую отказывались выдавать эстонским фермерам кредиты. Поскольку данное движение в сельском хозяйстве прекрасно себя зарекомендовало и по всей стране уже действовали тысячи молочных, машинных и потребительских кооперативов, никто не сомневался в необходимости создания кооперативного финансового учреждения.

За 12-летнюю историю существования Таллиннский кредитный союз почти каждый год в конце лета (за исключением ковидного 2021 года) организовывал для своих членов праздник, на котором члены общества могли насладиться хорошей музыкой, пообщаться лицом к лицу как с руководством общества, так и друг с другом. Таллиннский кредитный союх не просто кооператив, а скорее дружное сообщество, и наши члены знают это. Когда в 2010 году союз начал свою деятельность, уже к концу года в него входило 179 членов. Сегодня количество членов достигает почти 2400 человек. Это очевидный признак доверия нашему союзу.

Мы противостоим инфляции

Таллиннский кредитный союз предлагает несколько вариантов вкладов , в том числе НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД и СРОЧНЫЙ ВКЛАД с процентными ставками до 6,5% годовых. А, например, ВКЛАД24, позволяет в любое время досрочно забрать накопления, сохранив при этом заработанный процент- процентная ставка Вклада24 равняется 3,5%. Вложив даже минимально 2000 евро, вы сможете забрать свои деньги сообщив нам о своем желании за 24 часа. Проверьте!

Теперь мы хотим познакомить Вас с новым вкладом – МАКСИ-ВКЛАД со сроком на 5 лет.Ежемесячная выплата процентов по Макси-вкладу довольно большая, поэтому, накапливая сбережения в Макси-вкладе, можно иметь весьма ощутимый ежемесячный денежный доход. Более того, процентная ставка по Макси-вкладу составляет до 7 процентов в год!

Инвестиции в будущее

По данным Банка Эстонии, в сентябре этого года остаток вкладов в Эстонии составлял 11,145 миллиарда евро. Как известно, проценты, выплачиваемые банками, в последние годы были очень низкими, в то время как инфляция в Эстонии составила свыше 20 процентов в год – это означает, что при сохранении такого темпа покупательная способность этой суммы сильно уменьшится.

Сохранение сбережений, а следовательно, собственного будущего, в такой сложный период – задача очень непростая, и миссия Таллиннского кредитного союза как раз заключается в том, чтобы в этой нестабильной ситуации преложить всем своим членам чувство экономической безопасности. Открывая вклад у нас, вы обеспечите покупательную способность своих сбережений и таким образом обеспечите свое будущее.

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