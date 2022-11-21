Тело пропавшего 18-летнего Симона найдено близ Ноблесснера

„ Поиски на воде начались после того, как полиция просмотрела многочасовые записи с камер наблюдения, на которых они опознали человека, идущего по гавани Ноблесснер, похожего по одежде на пропавшего Симона“, — сказал вчера представитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Поиски Симона начались после того, как полиция получила информацию, что молодой человек ушел в пятницу вечером вместе с друзьями веселиться и не вернулся домой.

В понедельник в 9 часов поиски пропавшего Симона продолжились. Его искали на воде в районе гавани Ноблесснер с помощью сонара и подводного робота спасательной команды Северо-Эстонской группы разминирования.

В 12:30 с помощью робота в воде было замечено что-то, что напоминало человеческое тело. В 14:30 водолазы вытащили из воды тело погибшего, который, к сожалению, оказался пропавшим Симоном.

„Выражаем близким наши искренние соболезнования. К сожалению, молодой человек погиб, но, по крайней мере, благодаря поискам, мы смогли передать близким информацию о том, что случилось с Симоном. Было приятно видеть, как много людей пожелали нам помочь. Добровольцы оказали нам большую помощь на начальных этапах поисков. Мы также благодарим персонал порта, который был полностью готов к сотрудничеству. Поддержали поисковиков и люди, работающие в районе порта“, - сказал пресс-представитель полиции Кристьян Лукк.