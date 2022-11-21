„Понять ожидания горожан“. Началось голосование за идеи народного бюджета Таллинна-2023(1)
Сегодня началось голосование за идеи народного бюджета Таллинна, принять в нем участие приглашаются все таллиннцы не моложе 14 лет. Каждый житель города может выбрать две понравившиеся идеи из представленных в районе по месту жительства.
Мэр Михаил Кылварт призвал горожан принять активное участие в голосовании и выразить свое мнение относительно развития столицы. „В рамках проекта народного бюджета каждый житель Таллинна может внести вклад в улучшение городской среды и увидеть реализацию задуманного. Результаты проекта помогают также руководителям города понять ожидания горожан, их видение родного города – это важный инструмент реализации их представлений о будущем столицы, помогающий также в процессе принятия решений, - сказал Кылварт. – Мы хотим сделать Таллинн зеленым, глобальным городом, чтобы его жители смотрели в будущее, но также ценили наследие - реализовать такой подход можно лишь сообща“.
На голосование в восьми районах выдвинуто 114 идей. По числу прошедших в тур народного голосования предложений лидирует Нымме, жители этого района смогут выбрать понравившиеся идеи из 18 вариантов. В Кристийне в следующий тур прошло 17 идей, в Кесклинне – 16, в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне по 14, в Хааберсти и Пирита – по 12, в Ласнамяэ – 11. Ознакомиться с идеями, выбрать понравившиеся и проголосовать за них можно до 4 декабря на странице www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve.
Для того, чтобы идея была реализована, количество участников голосования должно достигнуть определенного порога, в Кристийне, Нымме и Пирита это число составляет 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – 1000, в Ласнамяэ – 1500.
В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения.
В каждом районе проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2023 год и к его реализации приступят в течение следующего года. В рамках народного бюджета в каждом районе города ежегодно реализуется как минимум один проект, предложенный жителями района и выбранный в ходе народного голосования.
Для реализации проектов народного бюджета в 2023 году предусматривается выделение в общей сложности одного миллиона евро. Точный объем народного бюджета будет утвержден Таллиннским горсобранием в процессе приема бюджета Таллинна на 2023 год. Три четверти от общей суммы будут в равных частях распределены между районами, одна четвертая будет распределена в соответствии с численностью населения района по данным на первое июля текущего года.
Жители Таллинна в ходе сбора идей представили 414 предложений по улучшению жизни в городе, из их числа на этап голосования были квалифицированы 114 идей. Оценку осуществимости идей дала экспертная комиссия. Из числа представленных идей были исключены те, что планируется реализовать из другого источника финансирования, а также те, которые невозможно реализовать в течение 2023 года или же те, реализация которых предполагает вложения, превышающие рамки народного бюджета. Также были отклонены идеи, не соответствующие общим целям развития Таллинна или не относящиеся к числу объектов инвестирования.
Таллинн составляет народный бюджет с привлечением горожан уже в третий раз.