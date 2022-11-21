„Понять ожидания горожан“. Началось голосование за идеи народного бюджета Таллинна-2023

Мэр Михаил Кылварт призвал горожан принять активное участие в голосовании и выразить свое мнение относительно развития столицы. „В рамках проекта народного бюджета каждый житель Таллинна может внести вклад в улучшение городской среды и увидеть реализацию задуманного. Результаты проекта помогают также руководителям города понять ожидания горожан, их видение родного города – это важный инструмент реализации их представлений о будущем столицы, помогающий также в процессе принятия решений, - сказал Кылварт. – Мы хотим сделать Таллинн зеленым, глобальным городом, чтобы его жители смотрели в будущее, но также ценили наследие - реализовать такой подход можно лишь сообща“.

На голосование в восьми районах выдвинуто 114 идей. По числу прошедших в тур народного голосования предложений лидирует Нымме, жители этого района смогут выбрать понравившиеся идеи из 18 вариантов. В Кристийне в следующий тур прошло 17 идей, в Кесклинне – 16, в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне по 14, в Хааберсти и Пирита – по 12, в Ласнамяэ – 11. Ознакомиться с идеями, выбрать понравившиеся и проголосовать за них можно до 4 декабря на странице www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve .

Для того, чтобы идея была реализована, количество участников голосования должно достигнуть определенного порога, в Кристийне, Нымме и Пирита это число составляет 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – 1000, в Ласнамяэ – 1500.

В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения.