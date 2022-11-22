Работа ускорилась в десять раз: эстонская компания запустила уникальный трубчатый волоконный лазер за 1,2 млн евро

„При подготовке деталей значительно сокращается использование ручного труда и повышается точность, как во времени, так и в качестве. Новый трубчатый волоконный лазер является естественным продолжением развития нашего производства, все операции способна произвести одна машина под управлением пары операторов, нет больше смысла производить, используя ленточную пилу, болгарку и сверлильный станок. Наши инженеры могут теперь проектировать более сложные детали, произвести которые теперь можно значительно быстрее и проще чем раньше. Кроме того, новое оборудование более зеленое и расходует значительно меньше энергии, чем его предшественники, логистика производства становится проще и быстрее“,- пояснил он.

Описывая ситуацию на рынке, директор по продажам FinEst-Hall Мартин Иванов сказал, что, несмотря на определенное беспокойство клиентов, запросы поступают постоянно. Те, кто до сих пор планировал построить теплый склад, задумываются теперь о более просто устанавливаемом, демонтируемом и дешевом решении. „Чувствуется, что рынок ищет более экономичные решения. Много спрашивают о том, каким образом солнечные панели можно установить на PVC-ангары. Мы подумали об этом и наш первый прототип Солнечный ангар уже возводится. Благодаря трубчатому волоконному лазеру мы можем оптимизировать свое производство и еще быстрее возводить складские здания“, - сказал директор по продажам. По его оценке, объем рынка PVC-ангаров в Эстонии составляет около 15 миллионов евро. Объем соответствующего рынка в Финляндии по оценкам достигает 65-70 миллионов евро. FinEst-Hall Factory имеет в Эстонии примерно 40 процентов, а в Финляндии значительную долю рынка. Планы по расширению предусматривают к 2024 году рост доходов от продаж на 10 миллионов евро и открытие торговых представительств в странах Скандинавии.