ТОП-5: Какие эстонские стартапы создали за год больше всего рабочих мест?

Крупнейшим работодателем среди эстонских стартапов по состоянию на конец третьего квартала был Wise, в котором работало 1611 человек. Стартап Wise увеличил количество сотрудников на 393 человека по сравнению с концом прошлого года. Вторым по величине работодателем был Bolt, в стартапе работал 1251 человек, что на 230 человек больше, чем в конце прошлого года. В пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов также входят Swappie (530 сотрудников, 117 новых рабочих мест), Veriff (427 сотрудников, 98 новых рабочих мест) и Monese (225 сотрудников, 83 новых рабочих места).

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что число сотрудников стартап-компаний растёт на 20-30% в год, но изменения в экономике влияют и на стартап-сектор. „Сейчас мы не знаем масштабов возможных будущих изменений и продолжительности их влияния, но, определённо, стартапы готовы реагировать на меняющиеся обстоятельства. Они уже доказывали это во время кризиса вызванного эпидемией, когда эстонские стартапы быстро оправились от его последствий. Однако понятно, что наши местные стартапы не могут расти без иностранных сотрудников, так как в Эстонии остро не хватает специалистов в определенных областях. Именно поэтому по образцу стартап-визы в начале следующего года мы запускаем визовую программу для растущих компаний. Она позволит успешным технологическим фирмам нанимать сотрудников из-за рубежа, если они уже переросли определение стартап-компании, но продолжают стремиться к быстрому росту и если их бизнес-модель основана на глобальных амбициях“, — сказала Петерсон.

Согласно базе данных Startup Estonia, в Эстонии работают 1452 стартап-компании, 418 или 29% из них старше 5 лет.