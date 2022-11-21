ТОП-5: Какие эстонские стартапы создали за год больше всего рабочих мест?(1)
Согласно данным Startup Estonia, число работников в стартапах Эстонии увеличилось за год на 28%, было создано более 2000 новых рабочих мест. По состоянию на конец третьего квартала этого года в стартап-секторе было занято 9 857 человек.
Крупнейшим работодателем среди эстонских стартапов по состоянию на конец третьего квартала был Wise, в котором работало 1611 человек. Стартап Wise увеличил количество сотрудников на 393 человека по сравнению с концом прошлого года. Вторым по величине работодателем был Bolt, в стартапе работал 1251 человек, что на 230 человек больше, чем в конце прошлого года. В пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов также входят Swappie (530 сотрудников, 117 новых рабочих мест), Veriff (427 сотрудников, 98 новых рабочих мест) и Monese (225 сотрудников, 83 новых рабочих места).
Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что число сотрудников стартап-компаний растёт на 20-30% в год, но изменения в экономике влияют и на стартап-сектор. „Сейчас мы не знаем масштабов возможных будущих изменений и продолжительности их влияния, но, определённо, стартапы готовы реагировать на меняющиеся обстоятельства. Они уже доказывали это во время кризиса вызванного эпидемией, когда эстонские стартапы быстро оправились от его последствий. Однако понятно, что наши местные стартапы не могут расти без иностранных сотрудников, так как в Эстонии остро не хватает специалистов в определенных областях. Именно поэтому по образцу стартап-визы в начале следующего года мы запускаем визовую программу для растущих компаний. Она позволит успешным технологическим фирмам нанимать сотрудников из-за рубежа, если они уже переросли определение стартап-компании, но продолжают стремиться к быстрому росту и если их бизнес-модель основана на глобальных амбициях“, — сказала Петерсон.
Согласно базе данных Startup Estonia, в Эстонии работают 1452 стартап-компании, 418 или 29% из них старше 5 лет.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, за три квартала этого года стартапы уплатили государству налогов на рабочую силу на сумму 134 млн евро, что почти наполовину, т.е. на 48% больше, чем за тот же период прошлого года. В этот же период в прошлом году стартапы заплатили государству 90,5 млн евро налогов на рабочую силу. Крупнейшими плательщиками налога на рабочую силу были Bolt (22,6 млн евро), Wise (17,7 млн евро), Veriff (6 млн евро), Starship Technologies (3,8 млн евро) и Monese (2,9 млн евро).
Если смотреть по направлениям деятельности, то наибольшее количество сотрудников занято в стартап-компаниях в сфере финансовых технологий, всего 2808 человек, или 28% от всех сотрудников стартап-сектора. Компании этой сферы деятельности заплатили государству в общей сложности 37,3 млн евро налогов на рабочую силу, что на 28% больше, чем за то же время в прошлом году. Помимо вышеупомянутого Wise, крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу стали Monese (2,9 млн евро) и Paxful (2,3 млн евро).
Пятая часть работников стартап-сектора работает в сфере транспорта и логистики, всего 2075 человек. В отрасли работает 86 стартапов, которые по состоянию на конец третьего квартала заплатили в общей сложности 35 миллионов евро налогов на рабочую силу. Крупнейшими работодателями были Bolt (22,6 млн евро уплаченных налогов на рабочую силу), Starship Technologies (3,8 млн евро уплаченных налогов на рабочую силу) и Milrem (2,6 млн евро уплаченных налогов на рабочую силу).
Третьей по числу сотрудников сферой деятельности стала сфера программного обеспечения и услуг для бизнеса, где работают 256 стартапов и 1061 человек. Стартапы этой области заплатили государству 15,9 млн евро налогов на рабочую силу. Крупнейшими работодателями были Eurora Solutions (122 сотрудника, 1,8 млн евро уплаченных налогов на рабочую силу) и Scoro (104 сотрудника, 1,6 млн евро уплаченных налогов на рабочую силу).
Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.