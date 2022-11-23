Обслуживание автомобиля: как продлить срок службы машины с помощью небольших инвестиций

Самыми обычными работами по подготовке к зимнему сезону являются проверка состояния дворников, заливка зимней жидкости для омывателя лобового стекла и заливка зимней охлаждающей жидкости. Кроме того, время от времени стоит проверять аккумулятор машины, так как его срок службы в среднем составляет четыре года. Если машина заводится не так хорошо, как обычно, если аккумулятор течет или выделяет плохой запах, или если передние ходовые огни тускнеют, это может указывать на необходимость замены аккумулятора. Для продления срока службы аккумулятора старайтесь не слушать радио и не использовать другие устройства, когда двигатель выключен, и не забудьте выключить фары машины. Как правило, аккумулятор служит дольше, если водитель избегает коротких поездок, во время которых аккумуляторная батарея не успевает достаточно зарядиться.

Понятно, что климатический пояс, в которым мы живем, не слишком благоприятен для пальм или апельсиновых деревьев, и опускающаяся ниже нуля температура является для нас вполне обычным явлением. Тем не менее, кажется, что для многих из нас зима и первый снежный день каждый год становятся большим сюрпризом. Мы все хорошо знаем срок замены летних шин на зимние, однако это далеко не единственное, что нужно сделать до наступления холодов. Своевременная подготовка автомобиля и его использование в соответствии с зимними условиями поможет продлить срок службы машины.

В результате исследования, проведенного Citadele Leasing в октябре, выяснилось, что 57% жителей Эстонии не планируют отказываться от связанных со своим автомобилем расходов в связи с инфляцией и ростом цен. Понятно, что, ограничив использование некоторых услуг, например, автомойки или профессиональной чистки салона, или же отложив покупку автомобильных аксессуаров, можно существенно снизить расходы, однако существует целый ряд процедур по обслуживанию автомобиля, своевременное выполнение которых может помочь предотвратить потребность в неожиданных и дорогих услугах. Эксперты Citadele составили советы о том, как можно поддерживать свою машину технически исправной при относительно низких расходах, избегая более крупных затрат на ее обслуживание.

В число небольших, но важных работ входит и проверка механизма открытия и закрытия окон. Это особенно важно в случае более старых транспортных средств, в оконных проемах которых с течением времени скапливается грязь, которая при минусовых температурах замерзает и может повредить механизм открытия окна. Обработка оконных проемов специальным смазочным веществом помогает избежать замены всего механизма.

Защитите машину от коррозии

В зимних условиях особенно важно защищать машину от коррозии. Позаботьтесь о салоне автомобиля – замените текстильные коврики на резиновые. Текстильные коврики зимой хорошо удерживают влагу, которая затем испаряется и образует в салоне конденсат, ограничивающий видимость. Кроме того, важно проверить резиновые уплотнители дверей. Если они изношены, в салоне будет холодно и влажно. В худшем случае дверь и вовсе может примерзнуть, и ее будет невозможно открыть. При наступлении холодной погоды пластиковые элементы машины становятся более ломкими, в результате чего при попытке открыть дверь с применением силы вы можете повредить, например, дверную ручку. Для защиты уплотнения его можно обработать силиконовой смазкой, что поможет уменьшить колебания температуры.

Кроме того, следует позаботиться и о защите корпуса от коррозии. Мойка машины хотя бы два раза в месяц помогает удалять грязь и соль, которые способны повредить лакокрасочное покрытие и способствовать возникновению коррозии. После мойки рекомендуется протереть дверные и оконные рамы сухой тряпкой или полотенцем, чтобы они не примерзли из-за влаги, оставшейся на уплотнениях. Корпус и днище машины, которое в зимнее время больше всего контактирует с солью и грязью, можно обработать профессиональными антикоррозийными средствами.

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