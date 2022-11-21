Аскетичные палатки вместо отеля за €400: футбольные фанаты не ожидали такого приема(3)
Футбольные болельщики прибыли в Катар и оказались недовольны условиями проживания. Вместо комфортабельных номеров тесные палатки с двумя кроватями и тумбочкой.
Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Он продлится месяц. Первые гости удивляются ценам на пиво и получают советы не ходить в коротких шортах, пишет BFM.
Стройные ряды квадратных белых палаток. Снаружи — никаких опознавательных знаков, только флаги страны закреплены наверху. Внутри — пример предельного аскетизма: две деревянные кровати, обернутые целлофаном, и тумбочка. Так выглядят палатки для гостей чемпионата мира по футболу в Катаре. Ночь в одной такой стоит около 420 долларов.
Конечно, не все палаточные городки такие. Однако в рекламных буклетах болельщикам обещали уникальный опыт арабского кемпинга, удобную мебель, современные элементы декора в стиле традиционной катарской палатки.
Журналистам предлагаются номера посерьезнее: есть кондиционеры и Wi-Fi. Международный комитет по защите журналистов, впрочем, выпустил методичку для коллег, после прочтения которой кажется, что предстоит жизнь в криминальном районе. Журналистов просят взять с собой только старую технику, держать ее при себе, создать новые аккаунты и помнить, что их номера будут под наблюдением.
Бесплатные шаттлы для болельщиков, курсирующие по столице Катара Дохе, особой популярностью пока не пользуются. Два самых популярных вопроса у приезжих фанатов: можно ли в строгой мусульманской стране купить алкоголь и носить короткие шорты? Можно, только осторожно, отвечает гид в Катаре Наталья Горяйнова:
— Алкоголь здесь есть, продается в ночных клубах, ресторанах при отелях.
— Что еще нужно учитывать, что запрещено?
— Это мусульманская страна. Нельзя целоваться на улице, заниматься любовью. Если вы выпивший, нельзя спать на улице. Конечно, вас поднимут, отведут в полицейский участок, узнают, где вы живете, и вас отведут обратно домой. Самое главное — это прикрытые плечи и коленки. Можно в шортах ходить до колен. Открывать животы, носить короткие шорты можно, но болельщики сами будут чувствовать себя неловко, потому что на них будут смотреть женщины-мусульманки.
Отдельная тема, из-за которой европейские страны обрушились с критикой на организаторов, — табу на выражение ЛГБТ-ценностей. Например, запрещены радужные флаги на трибунах. Катарский посол чемпионата мира Халид Салман в интервью немецкому телеканалу заявил, что гомосексуальность — это харам, она приносит вред душе и приводит к помутнению рассудка. Его слова осудили и в Германии, и в самой ФИФА. Радужные флаги в итоге разрешат привозить, но на трибуны так и не допустят.
Реакция последовала разная. Футболисты сборной Дании не возьмут с собой свои семьи из-за нарушений прав человека в Катаре. Несколько городов Франции объявили о бойкоте матчей — они не будут устраивать фан-зоны. Клубы ЛГБТ-болельщиков Англии и Шотландии заявили, что в этот раз предпочтут „болеть дома“. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер вообще назвал турнир в Катаре ошибкой, он указывал, что руководство ФИФА просто купили катарские чиновники.
Скандалы перед такими крупными турнирами — дело привычное, указывает корреспондент „Спорт-экспресса“ Севастиан Терлецкий: «Играют на очень маленькой территории, в пределах одного города. Это что-то похожее на Олимпийские игры. Как все национальности смогут ужиться на этом маленьком клочке, пока непонятно. Перед ЧМ 2018 года тоже было очень много критики, но в итоге никаких проблем не было. Катар, конечно, немного другая страна в плане законодательства, возможно, там будет чуть-чуть мягче во время ЧМ. Выбор очень неочевидный, очень рискованный. Что из этого получится, пока нельзя предсказать, но очень интересно“.
Не обошлось без традиционных казусов: сборная Ганы, вылетев на турнир, забыла дома футбольную форму. Ее придется везти дополнительным рейсом. А у футболистов сборной США на рукавах усмотрели изображения российского флага — американским функционерам менять что-либо будет уже поздно.
Турнир в Катаре будет необычным не только потому, что пройдет, по сути, в одном городе и его окрестностях. Это будет вообще первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке. Впервые он пройдет не летом, а на стыке осени и зимы — из-за жары. Только в это время в Катаре будут относительно комфортные 30 градусов тепла. На стадионах обещают не выше 27 градусов благодаря системам охлаждения воздуха. Наконец, это будет самый дорогой турнир в истории: Катар вложил в него 200 млрд долларов.