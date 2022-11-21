Аскетичные палатки вместо отеля за €400: футбольные фанаты не ожидали такого приема

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. Он продлится месяц. Первые гости удивляются ценам на пиво и получают советы не ходить в коротких шортах, пишет BFM.

Стройные ряды квадратных белых палаток. Снаружи — никаких опознавательных знаков, только флаги страны закреплены наверху. Внутри — пример предельного аскетизма: две деревянные кровати, обернутые целлофаном, и тумбочка. Так выглядят палатки для гостей чемпионата мира по футболу в Катаре. Ночь в одной такой стоит около 420 долларов.

Конечно, не все палаточные городки такие. Однако в рекламных буклетах болельщикам обещали уникальный опыт арабского кемпинга, удобную мебель, современные элементы декора в стиле традиционной катарской палатки.

Журналистам предлагаются номера посерьезнее: есть кондиционеры и Wi-Fi. Международный комитет по защите журналистов, впрочем, выпустил методичку для коллег, после прочтения которой кажется, что предстоит жизнь в криминальном районе. Журналистов просят взять с собой только старую технику, держать ее при себе, создать новые аккаунты и помнить, что их номера будут под наблюдением.

Бесплатные шаттлы для болельщиков, курсирующие по столице Катара Дохе, особой популярностью пока не пользуются. Два самых популярных вопроса у приезжих фанатов: можно ли в строгой мусульманской стране купить алкоголь и носить короткие шорты? Можно, только осторожно, отвечает гид в Катаре Наталья Горяйнова:

— Алкоголь здесь есть, продается в ночных клубах, ресторанах при отелях.

— Что еще нужно учитывать, что запрещено?

— Это мусульманская страна. Нельзя целоваться на улице, заниматься любовью. Если вы выпивший, нельзя спать на улице. Конечно, вас поднимут, отведут в полицейский участок, узнают, где вы живете, и вас отведут обратно домой. Самое главное — это прикрытые плечи и коленки. Можно в шортах ходить до колен. Открывать животы, носить короткие шорты можно, но болельщики сами будут чувствовать себя неловко, потому что на них будут смотреть женщины-мусульманки.