Более 200 кассиров из Индии оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия ЧМ

Накануне 212 кассиров из Индии (205 мужчин и 7 женщин) оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия турнира, сообщает Daily Mail.

По словам персонала, их забрали у мест проживания в 9 утра и высадили у стадиона „Аль-Байт“ в 10:00, но до 16:00 их не пускали на арену. Кассирам было сказано ждать приезда руководителя, при этом питания предоставлено не было.

Похожий инцидент произошел и с 20 продавцами-филиппинками, которые оставались у стадиона без еды и воды на протяжении трех часов.

Все сотрудники подписали с Qatar Star Services контракт на один месяц при условии ежедневной работы. Бесплатно им предоставляется проживание и одноразовое питание в день.

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