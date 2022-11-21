21.11.2022, 14:25
Более 200 кассиров из Индии оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия ЧМ
ФОТО: Scanpix
Обслуживающий персонал на ЧМ-2022 пожаловался на условия работы.
Накануне 212 кассиров из Индии (205 мужчин и 7 женщин) оставили без еды и воды на 6 часов перед церемонией открытия турнира, сообщает Daily Mail.
По словам персонала, их забрали у мест проживания в 9 утра и высадили у стадиона „Аль-Байт“ в 10:00, но до 16:00 их не пускали на арену. Кассирам было сказано ждать приезда руководителя, при этом питания предоставлено не было.
Похожий инцидент произошел и с 20 продавцами-филиппинками, которые оставались у стадиона без еды и воды на протяжении трех часов.
Все сотрудники подписали с Qatar Star Services контракт на один месяц при условии ежедневной работы. Бесплатно им предоставляется проживание и одноразовое питание в день.