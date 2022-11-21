Сегодня - девять лет со дня трагедии в рижской Maxima

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

Как сообщалось ранее, в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11. сегодня на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в трагедии.