Сегодня - девять лет со дня трагедии в рижской Maxima
Сегодня - печальная девятая годовщина со дня обрушения в Риге супермаркета Maxima, унесшего жизни 54 человек, пишет латышский Delfi.
21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные ранения.
Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.
Как сообщалось ранее, в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11. сегодня на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в трагедии.
К осени следующего года, когда в десятую годовщину трагедии, Рижское самоуправление планирует разработать проект мемориала — на эти цели выделят более 100 тысяч евро.