ФОТО | Поиски пропавшего юноши продолжились в Ноблесснере. 18-летний Симон мог упасть в воду

„ Поиски на воде начались после того, как полиция просмотрела многочасовые записи с камер наблюдения, на которых они опознали человека, идущего по гавани Ноблесснер, похожего по одежде на пропавшего Симона. К сожалению, на видео видно, как этот человек падает с пирса в воду. Смог ли он выбраться из воды и спастись, полиция установить не смогла“, — сказал представитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

„Авиагруппа полиции немедленно проверила территорию в районе гавани Ноблесснера. Кроме того, район ночью проверили с помощью дронов и служебных собак. Были найдены очки юноши, а волонтеры также нашли в воде его паспорт“, - сказал представитель полиции.

Тамбре заявил, что они искренне надеются, что ничего не найдут в воде. „Что человек, упавший в воду, если это Симон, каким-то образом сумел спастись. А мы продолжим поиски, пока не получим ответ на этот вопрос, который в случае трагедии с большой сердечной болью передадим близким“.

По имеющейся информации, Симон ушел в пятницу вечером вместе с друзьями веселиться и до сих пор не вернулся домой. Телефон молодого человека выключен. Из-за состояния здоровья без посторонней помощи Симон может попасть в беду.

Рост Симона - около 185 см, молодой человек худощавого телосложения. У него длинные волосы, носит очки. Выходя из дома, был одет в серую куртку, темные штаны и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание молодого человека, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.