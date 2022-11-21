Смертельные „Ланцеты“. Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно

„Конечно, некоторое количество ЗРК „Бук“ и „Оса-АКМ“ у ВСУ ещё сохраняется, и это доставляет определенные неудобства летчикам. Но увеличение доли БЛА „Ланцет“ и „Куб“ у линии боестолкновения рано или поздно сделает их работу невозможной, а там и основная авиация подключится“, - пишет в своем телеграмм-канале Ходаренок, в прошлом - старший офицер главного штаба войск ПВО.

Российский эксперт обращает внимание, что дрон-камикадзе часто используется в паре с российским разведывательным БПЛА „Орлан“. Он определяет цель, а „Ланцет“ ее поражает.

В частности, за счет необычного размещения крыльев (у российского дрона Х-образное оперение) он вроде бы имеет преимущества при маневрировании и пикировании.

Понятно, что больше всего одобрительных эпитетов российский дрон получает прежде всего от военных обозревателей и экспертов из РФ.

В командовании украинских воздушных сил также признают, что недавно такие дроны начали широко применяться на украинском фронте.

Кроме того, министерство обороны России в своих отчетах тоже делает акценты на „удачном применении“ этого аппарата и называет его самым эффективным российским БПЛА.

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации (“Ланцет-3“) составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия - 40-50 км. Сам БПЛА весит около 12 кг, из которых боевая часть (осколочно-фугасная) - до 5 кг. Такой аппарат может быть в воздухе около часа. Видеоролики с удачными применениями „Ланцетов“ на поле боя в Украине начали появляться в телеграмм-каналах российских военных блогеров и журналистов в конце октября-начале ноября.

„Ланцет“ (в медицине так называется вид скальпеля - острый инструмент для разрезания нарывов) как и его более известный собрат „Куб“ - это барражирующие боеприпасы, то есть дроны, способные длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать, стремительно пикируя на нее.

В октябре воздушные силы ВСУ сообщили, что смогли сбить два „Ланцета“ с помощью истребителя.

Однако у вооруженных сил Украины другое мнение. Первый экземпляр такого БПЛА украинские силы сбили в середине июля в Запорожье и выложили соответствующие фотографии. Еще один российский дрон-камикадзе был сбит через неделю в Николаевской области при попытке атаковать радиолокационную станцию.

Что касается противодействий этим дронам, то в России самоуверенно заявляют, что это почти нереально. „Благодаря противолазерной защите перехватить или уничтожить БПЛА практически невозможно“, - пишет телеграмм-канал „Вестник ПВО и ВКС“.

Российский телеграмм-канал „Рыбарь“ даже подсчитал, что за месяц (с 13 октября по 12 ноября) „Ланцеты“ якобы уничтожили и повредили 11 украинских гаубиц, семь танков, семь самоходных артиллерийских установок, шесть бронемашин, четыре ЗРК и пять РЛС, три пусковые установки системы С-300 и один бронекатер.

Военкор отмечает, что эти дроны уничтожают технику ВСУ, например гаубицы М777, „пачками“ и „одна за другой“. „Для „Ланцета“ авторитетов нет“, - радуется он.

Сладков указывает, что в последнее время появилось значительно больше контента, связанного с применением „Ланцетов“.

На своем телеграмм-канале, где более 1 млн подписчиков, с начала ноября он регулярно выкладывает видео с российскими ударными беспилотниками.

Ежедневно видео применения „Ланцетов“ выкладывает и российский военкор ВГТРК Александр Сладков. Он является одним из ведущих российских пропагандистов и, в частности, занимался допросами украинских военнопленных.

„Если открыть список, то мы можем убедиться в том, что больше всего „болит“ у ВСУ. 10 датчиков и глушилок для защиты от БПЛА запросили. Это значит, что „Герани“ и „Ланцеты“ доставляют Киеву реальную головную боль“, - пишет Ходаренок .

Этот свой тезис он подтверждает информацией о предоставлении Германией партии антидроновых систем 16 ноября для украинской армии.

Действительно ли они так эффективны?

„Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества“, - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.

Проблема, по его мнению, в значительном дефиците БПЛА, особенно ударных, в украинской армии. А это в свою очередь связано с тем, что в Украине, в отличие от России и Ирана, так и не был запущен процесс массового производства дронов.

Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением „ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику“.

„Мы потеряли инициативу в беспилотниках. Противник уже начал массово применять дроны-камикадзе типа „Куб“ и „Ланцет“, а мы все делаем с опозданием“, - объясняет он Би-би-си.

По его словам, украинская армия с начала войны действительно была насыщена „бытовыми“ дронами, которые переделали под военные задачи. Но промышленное производство специализированных ударных БПЛА в Украине пытаются запустить только сейчас.

Помощи от западных партнеров в этом деле тоже немного. Израиль, производящий подобные БПЛА, принципиально не поставляет Киеву летальное оружие, а у США нет необходимого количества, чтобы предоставить большую партию ВСУ.

„Обычно он используется не для поражения техники, а для подавления огневых точек противника, уничтожения личного состава или небронированной техники, например, грузовиков“, - говорит Касьянов.

Схожие параметры имеет и „Ланцет“. Его боевая часть 3-5 кг, а дальность полета - примерно 40 км.

Это сильно отличается от параметров иранского „Шахед-136“ (он же „Герань-2“), который РФ массово применяет в атаках на Украину. Его боевая часть в 10 раз больше, чем у „Ланцета“, а дальность полета составляет почти полторы тысячи километров.