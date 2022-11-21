В Выру подрались братья, один попал в больницу

19 ноября на улицу Яама в Выру вызвали полицейский патруль. Выяснилось, что между двумя братьями вспыхнула ссора, перешедшая в драку. В ходе потасовки пострадал 57-летний мужчина, медики доставили его в больницу для оказания первой помощи. Полиция задержала второго по подозрению в совершении преступления. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.