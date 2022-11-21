ЧП и криминал
21.11.2022, 12:55

В Выру подрались братья, один попал в больницу

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

Драка между двумя братьями закончилась госпитализацией одного и задержанием другого.

19 ноября на улицу Яама в Выру вызвали полицейский патруль. Выяснилось, что между двумя братьями вспыхнула ссора, перешедшая в драку. В ходе потасовки пострадал 57-летний мужчина, медики доставили его в больницу для оказания первой помощи. Полиция задержала второго по подозрению в совершении преступления. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.

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