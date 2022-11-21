Главный неудачник мундиаля: секс-скандал и травма. Из-за чего лучший футболист мира пропускал ЧМ

Спорное решение тренера сборной В квалификации на чемпионат мира 2010 года форвард принял участие в восьми матчах, но только в трех из них выходил на поле с первых минут. При этом Бензема сумел дважды отметиться забитыми голами. Перед стартом турнира тренер сборной Раймон Доменек не включил Бензема в предварительную заявку команды на чемпионат мира в ЮАР. В последний момент Доменек открепил Бензема и полузащитника Самира Насри. Наставник французов объяснил свое решение тем, что нападающий провел сложный дебютный сезон в мадридском „Реале“. Француз провел 35 матчей за испанский клуб и забил десять голов.

В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2014 года французы оказалась на втором месте, пропустив Испанию. В стыковых матчах против сборной Украины Франция сначала уступила со счетом 2:0, но в ответном матче разгромила украинцев (3:0).



В финальной стадии чемпионата мира Франция оказалась в группе Е, где ее соперниками были Гондурас, Швейцария и Эквадор. Франция заняла первое место, а Бензема забил три гола — дубль в ворота Гондураса (3:0) и один гол в ворота швейцарцев (5:2), также он оформил три голевые передачи в том матче.



В 1/8 финала французы обыграли Нигерию со счетом 2:0, первый гол в матче в исполнении Антуана Гризманна был забит с передачи Бензема. В матче 1/4 против Германии Франция проиграла со счетом 0:1. По итогам турнира нападающий „Реала“ стал лучшим игроком и бомбардиром французской сборной.



Секс-скандал



В ноябре 2015 года полиция арестовал Бензема в связи с расследованием дела о шантаже в отношении игрока сборной Франции Матье Вальбуэна.



Предполагалось, что форвард „Реала“ советовал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы они не опубликовали интимное видео, которое было найдено ими на старом телефоне француза.



Игрок „Реала“ признался, что по просьбе „друга детства“ поговорил с Вальбуэна и убеждал его заплатить шантажистам. При этом Бензема заявил, что не понимал, о чем идет речь, и считал, что действует в интересах партнера по команде.



В связи с этим Бензема были предъявлены обвинения в соучастии в преступлении. Он был признан виновным.



После этого скандала Бензема был исключен из сборной Франции. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года. Форвард пропустил Чемпионат Европы 2016 года и победный для Франции чемпионат мира 2018 года.



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