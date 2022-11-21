ГРАФИК | Цены на продукты питания в октябре продолжили расти

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с октябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания и электронного оборудования. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 17,1%, в том числе в производстве продуктов питания — 26,4% (в сентябре — 25,8%)“, — добавила Эвели Шокман.

По сравнению с сентябрем на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, электронного оборудования и строительных материалов. Кроме того, влияние на индекс оказало снижение цен в производстве электроэнергии и в деревообработке.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,9%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, одежды и электронного оборудования. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. По сравнению с октябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21,3%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,1%. Более всего выросли цены изделий из бумаги, продуктов питания и строительных материалов. Кроме того, более всего цены снизились в горнодобывающей промышленности, а также цены электроэнергии и изделий из древесины. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 21,0%.