„Арендодатели массово обнаглели!“: кто должен платить, если в съемном жилье что-то сломалось?

„Свой комфорт и уют создавайте самостоятельно“

Андрей снимет двухкомнатную квартиру в Таллинне за 700 евро в месяц. Несколько недель назад у мужчины в квартире сломалась вентиляция. Хозяйка квартиры решила выставить счет за ремонт в том числе и своему арендатору. „Ответственность поделим пополам. Я снимаю с твоего депозита 500 евро. Думаю, это справедливо“, — указала в письме женщина, отметив, что „если что-то не работает, обращайся к нам. Ты видишь, что мы быстро реагируем. Свой комфорт и уют создавайте самостоятельно“.