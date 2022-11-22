„Арендодатели массово обнаглели!“: кто должен платить, если в съемном жилье что-то сломалось?(8)
Собака погрызла диван, ребенок разрисовал стену, вентиляция и холодильник сломались. В каких случаях арендатор обязан возмещать ущерб, а в каких финансовая ответственность лежит на том, кто сдает свою жилплощадь? И почему в Эстонии все чаще арендаторов просят платить даже за то, что в договоре не прописано? Разбирался RusDelfi.
„Свой комфорт и уют создавайте самостоятельно“
Андрей снимет двухкомнатную квартиру в Таллинне за 700 евро в месяц. Несколько недель назад у мужчины в квартире сломалась вентиляция. Хозяйка квартиры решила выставить счет за ремонт в том числе и своему арендатору. „Ответственность поделим пополам. Я снимаю с твоего депозита 500 евро. Думаю, это справедливо“, — указала в письме женщина, отметив, что „если что-то не работает, обращайся к нам. Ты видишь, что мы быстро реагируем. Свой комфорт и уют создавайте самостоятельно“.