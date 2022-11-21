С понедельника на шоссе действуют зимние ограничения скорости: максимально разрешенная скорость изменилась

На всех трехполосных дорогах и на некоторых участках четырехполосных дорог ограничение скорости останется 100 км/ч. В других местах максимально разрешенная скорость составит 90 км/ч. Кроме того, за транспортным департаментом сохраняется право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч в светлое время суток и при хороших условиях движения на участках дорог с дорожными знаками с изменяемой информацией. На новом участке Тартуского четырехполосного шоссе Выыбу–Мяо до тех пор, пока не заработают знаки с изменяемой информацией, будет установлена ​​скорость 100 км/ч.

„Конечно, мы напоминаем участникам дорожного движения, что разгоняться до максимальной скорости не обязательно. Необходимо следить за дорогой и условиями движения и выбирать соответствующую скорость“, — сказал начальник отдела управления дорожным движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа. „Зимой следует помнить, что обгон может занять значительно больше времени, а поскольку полосы обгона на трехполосных дорогах имеют ограниченную длину, следует избегать этого опасного маневра. Даже на четырехполосных шоссе при обгоне скользкость дорожного покрытия может быть разной на разных полосах.

Чтобы безопасно добраться до места назначения, водители должны выбрать скорость движения и безопасный стиль вождения в соответствии с дорожными условиями. Скользкая дорога зимой требует повышенного внимания со стороны водителей и учета возможного поведения других участников дорожного движения. В дополнение к возможным скользким условиям, более опасным вождение делают и ранние сумерки.

Перед поездкой рекомендуем проверить дорожные условия на портале tarktee.ee. Важно управлять технически исправным и подготовленным к зимнему сезону транспортным средством. Проверьте, чтобы тормоза, свет и дворники были в рабочем состоянии.

Использование шипованных шин разрешено с 15 октября, зимняя резина должна быть установлена на всех легковых автомобилях не позднее 1 декабря.