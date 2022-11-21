21.11.2022, 07:37
Центр дорожной информации предупреждает: на шоссе и дорогах есть опасность гололеда!(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центр дорожной информации Департамента транспорта сообщил, что ранним утром 21 ноября шоссе в Северной и Центральной Эстонии заметены снегом и местами покрыты льдом. На островах и Южной Эстонии шоссе покрыты снегом, на поверхности дороги метет. Температура везде минусовая - на дорогах высокая опасность гололеда!
Погода днем будет облачной, а во многих местах в Эстонии выпадет снег. Ветер будет дуть скорость до 12 м/с, на побережье местами до 17 м/с, ожидается метель. Температура везде опустится ниже нуля, лишь на берегах островов держится на уровне 0 градусов.
На дорогах по-прежнему есть высокая опасность гололеда!