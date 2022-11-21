Центр дорожной информации предупреждает: на шоссе и дорогах есть опасность гололеда!

Погода днем будет облачной, а во многих местах в Эстонии выпадет снег. Ветер будет дуть скорость до 12 м/с, на побережье местами до 17 м/с, ожидается метель. Температура везде опустится ниже нуля, лишь на берегах островов держится на уровне 0 градусов.