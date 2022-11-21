ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Иран, потеряв основного вратаря, крупно проигрывает Англии (5:1)

Второй игровой день чемпионата мира 2022 года в Катаре начался с матча в группе В, где на стадионе „Халифа Интернешнл“ сборная Англии играет со сборной Ирана.

В самом начале матча произошло сильное столкновение, во время которого вратарь Ирана Бейранванд пошел на перехват мяча, но не дотянулся, и головой врезался в товарища по сборной Хоссейни. Вратарю Ирана очень долго оказывали помощь, но продолжить встречу, он не смог и его заменил запасной вратарь Хоссейн. На 32 минуте защитник английской сборной Магуайр попал в перекладину, а спустя три минуты после подачи с фланга 19-летний Беллингем вывел Англию вперед. На 43-й минуте Сака, мощным ударом под перекладину удвоил преимущество англичан. Спустя 2 минуты Англия довела счет до разгромного, благодаря голу Стерлинга.

Во втором тайме английская сборная не стала сбавлять темп и продолжала забивать.На 63-й минуте Сака оформил дубль в ворота Ирана, а спустя 2 минуты Иран смог один мяч отыграть, благодаря голу Мехди Тареми. На 71-й минуте вышедший на замену Рашфорд реализовал первый свой момент в матче.

До матча:

Игра сборной Англии последнее время настораживает. Англия провалила Лигу наций, где не одержала ни одной победы и выбыла в Дивизион В. На ЧМ-2018 в России они стали четвертыми, а на Евро-2020 потерпели обидное поражение от Италии. Есть большие вопросы по поводу формы игроков основного состава, но у тренера Гарета Саутгейта есть восходящие звезды Джуд Беллингем, Деклан Райс и Букайо Сака, которые вселяют оптимизм в сборную.

Иран возвращается на турнир после того, как доставил сборным Португалии и Испании массу проблем на ЧМ в 2018 году, и надеется впервые выйти в плей-офф. Однако на них может повлиять неоднозначная смена главного тренера: бывший тренер Драган Скошич был уволен, несмотря на то, что Иран отлично провел отборочный этап. Сборная под руководством именитого тренера Карлуша Кейроша будет стремиться стать „темной лошадкой“ и преподнести сюрприз в самом начале турнира.