ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Бейл и компания сражаются за второе место в группе

Сборная Сенегала, одержавшая историческую победу на Кубке африканских наций, также может похвастаться одной из сильнейших сборных на континенте с такими игроками, как Калиду Кулибали и Эдуард Менди. Несмотря на то, что главная звезда сборной Садио Мане пропустит турнир из-за травмы, сборная Сенегала по-прежнему является фаворитом на выход в плей-офф.

Сенегальцы не были фаворитами в поединке, но смогли навязать серьезное противостояние в этой встрече. Первый там закончился под их гнетом, голландцам пришлось отбиваться на своей половине. Нередко в игру вступал вратарь Нопперт и „министр обороны“ Ван Дейк. Капитан успевал не только обороняться, но и подключаться на стандартах, чуть не забив два гола. Ван Дейка по итогу признали лучшим игроком матча. Первый и единственный гол забили тоже головой, отличился любимчик Луи ван Гала полузащитник Гакпо. Уже на восьмой добавленной минуте Классен удвоил результат. Сенегал проиграл 0:2, хотя и смотрелся не хуже соперника.

В своем втором в истории чемпионате мира и первом с 1958 года, сборная Уэльса во главе с суперзвездой Гаретом Бэйлом, постарается выйти из сложной группы. Однако здоровье и физическая форма их главных звезд - в частности, Бэйла и полузащитника-ветерана Аарона Рэмзи - станет самым серьезным препятствием на пути к выходу в плей-офф.

Самая молодая команда на чемпионате мира, США вернулись после провала в 2018 году с составом, полным чрезвычайно перспективных талантов. Во главе со звездой „Челси“ Кристианом Пулишичем в этой команде чувствуется „золотое поколение“, но смогут ли молодые футболисты оказать влияние на более опытные команды? В любом случае на этом турнире они точно получат опыт, который пригодиться им на домашнем ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов пропустившая ЧМ-2018 в России, приехала на нынешний ЧМ реабилитироваться. Все игроки нидерландской сборной играют в топовых европейских чемпионатах, а многие их низ стабильно борются за чемпионство и играют в Лиге чемпионов. Сборная Нидерландов не проигрывает с сентября 2021 года, после того как ее возглавил Луи ван Гал, который болен раком. Ван Гал планирует завершить тренерскую карьеру, поэтому нет сомнения в том, что игроки сделают все возможное, чтобы порадовать своего тренера и страну.

Англия -Иран 6:2.

В самом начале матча произошло сильное столкновение, во время которого вратарь Ирана Бейранванд пошел на перехват мяча, но не дотянулся, и головой врезался в товарища по сборной Хоссейни. Вратарю Ирана очень долго оказывали помощь, но продолжить встречу, он не смог и его заменил запасной вратарь Хоссейн. На 32 минуте защитник английской сборной Магуайр попал в перекладину, а спустя три минуты после подачи с фланга 19-летний Беллингем вывел Англию вперед. На 43-й минуте Сака, мощным ударом под перекладину удвоил преимущество англичан. Спустя 2 минуты Англия довела счет до разгромного, благодаря голу Стерлинга.

Во втором тайме английская сборная не стала сбавлять темп и продолжила разгром соперника. На 63-й минуте Сака оформил дубль в ворота Ирана, а спустя 2 минуты Иран смог один мяч отыграть, благодаря голу Мехди Тареми, который только разозлил англичан. На 71-й минуте вышедший на замену Рашфорд забил пятый гол. На 90-й минуте Джек Грилиш забил шестой гол в ворота Ирана. В компенсированное время встречи Тареми реализовав пенальти и оформил дубль в ворота Англии..

До матча:

Игра сборной Англии последнее время настораживает. Англия провалила Лигу наций, где не одержала ни одной победы и выбыла в Дивизион В. На ЧМ-2018 в России они стали четвертыми, а на Евро-2020 потерпели обидное поражение от Италии. Есть большие вопросы по поводу формы игроков основного состава, но у тренера Гарета Саутгейта есть восходящие звезды Джуд Беллингем, Деклан Райс и Букайо Сака, которые вселяют оптимизм в сборную.

Иран возвращается на турнир после того, как доставил сборным Португалии и Испании массу проблем на ЧМ в 2018 году, и надеется впервые выйти в плей-офф. Однако на них может повлиять неоднозначная смена главного тренера: бывший тренер Драган Скошич был уволен, несмотря на то, что Иран отлично провел отборочный этап. Сборная под руководством именитого тренера Карлуша Кейроша будет стремиться стать „темной лошадкой“ и преподнести сюрприз в самом начале турнира.

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