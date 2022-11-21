ЧМ-2022: Бодрые англичане и бегущие голландцы - итоги дня

Англия 6:2 Иран

Дневной матч обрадовал фанатов голами. Англичане неожиданно для всех сметали соперника, иранцы хоть и отыграли два мяча, но на судьбу поединка это никак не повлияло. Молодые игроки Сайтгейта забивали со всех возможных ракурсов и оставили крайне приятное впечатление. Ведь до турнира мало кто верил в блеклую игру островитян. Иранцы не смогли ничего противопоставить самой дорогой команде мира. Теперь им пытать счастье с американцами и валлийцами.

Нидерланды 2:0 Сенегал

Счет мало говорит о матче. Голландцы не наиграли на 2:0, а сенегальцы не были столь плохи, чтобы проиграть, да еще и в два мяча. Быстрый футбол, почти без обороны в обе стороны. Ведь этого мы ждали от двух бегущих команд на ЧМ? Таких соперников внутри континента найти сложно. Европейцы дожали лишь под конец встречи, африканцы не дотерпели совсем чуть-чуть. Теперь они смогут отыграться на Катаре.

США 1:1 Уэльс

Американцы в нетипичном для себя виде спорта смотрелись крайне бодро. Футболисты из европейских чемпионатов тянули команду вперед весь поединок. Британцы держались, но пропустили в первом тайме. Во втором звезда, легенда, мультиинструменталист Гарет Бейл забил с 11-метров и вывел нацию вперед. В итоге ничья, что сыграло на пользу Англии.

Итог дня: судьям дали указание добавлять столько времени, сколько максимально можно. Так в матче Англия-Иран футболисты переиграли на 24 минуты, голландцам добавили 8 минут, чтобы они забили, а американцы еще 9 минут пытались выйти вперед. Футбола будет много - сегодня 54 минуты дополнительного времени мы получили от первого дня.

В заключительном матче игрового дня между собой сыграли сборные США и Уэльса. США 1:1 Уэльс.