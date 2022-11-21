ЧМ-2022: Англия играет с Ираном, Нидерланды против Сенегала, а США с Уэльсом

Второй игровой день чемпионата мира 2022 года в Катаре начнется с матча на стадионе „Халифа Интернешнл“, где сборная Англии сыграет со сборной Ирана. Начало в 15:00.

Игра сборной Англии последнее время настораживает. Англия провалила Лигу наций, где не одержала ни одной победы и выбыла в Дивизион В. На ЧМ-2018 в России они стали четвертыми, а на Евро-2020 потерпели обидное поражение от Италии. Есть большие вопросы по поводу формы игроков основного состава, но у тренера Гарета Саутгейта есть восходящие звезды Джуд Беллингем, Деклан Райс и Букайо Сака, которые вселяют оптимизм в сборную.

Иран возвращается на турнир после того, как доставил сборным Португалии и Испании массу проблем на ЧМ в 2018 году, и надеется впервые выйти в плей-офф. Однако на них может повлиять неоднозначная смена главного тренера: бывший тренер Драган Скошич был уволен, несмотря на то, что Иран отлично провел отборочный этап. Сборная под руководством именитого тренера Карлуша Кейроша будет стремиться стать „темной лошадкой“ и преподнести сюрприз в самом начале турнира.

Во второй игре дня на стадионе „Аль-Тумама“ сыграют сборные Сенегала и Нидерландов, начало встречи в 18:00.

Сборная Сенегала, одержавшая историческую победу на Кубке африканских наций, также может похвастаться одной из сильнейших сборных на континенте с такими игроками, как Калиду Кулибали и Эдуард Менди. Несмотря на то, что главная звезда сборной Садио Мане пропустит турнир из-за травмы, сборная Сенегала по-прежнему является фаворитом на выход в плей-офф.