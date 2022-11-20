20.11.2022, 18:54
Президент о кончине Рихо Сибула: благодарю за жизнь, прожитую для Эстонии и для музыки
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Певец и композитор Тынис Мяги сегодня днем в средствах массовой информации сообщил о смерти своего любимого музыканта Рихо Сибула. Президент Алар Карис выразил соболезнования близким артиста.
„Прощай, лунное дитя!“ — написал Алар Карис в Facebook. „Нас покинул великий музыкант, чей след в эстонской популярной музыке неизмерим, а его творчество и уникальный голос сопровождали разные поколения, были источником радости и поддержки“.
„Я благодарю за музыку за прожитую для Эстонии жизнь“, — пишет Карис и добавляет: „Покойся с миром, Рихо Сибул“. Мои соболезнования близким“.