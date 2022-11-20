ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (270-й день) | Разведка Украины: российские спецслужбы готовят провокации на белорусской АЭС

Российские спецслужбы готовят провокации на белорусской АЭС, чтобы втянуть Беларусь в войну, считает военная разведка Украины



Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что россияне готовят провокации на объектах критичной инфраструктуры в Беларуси. В том числе, речь может идти об АЭС „Островец“, приводит издание „Суспильне“ сообщение ГУР.

Согласно этому сообщению, „ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму“. В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает издание.



Назначенного Россией мэра оккупированного Энергодара отправили в отставку и запретили появляться в регионе. Но он считает, что находится в отпуске, и рассматривает предложение о повышении.



Власти Украины пообещали провести расследование из-за видео, где, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян



Власти Украины пообещали изучить видеозаписи, появившиеся в соцсетях, на которых, по заявлению Минобороны РФ, показано, как украинские военные убили более десяти российских военнослужащих, вероятно, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщает Associated Press.

„Конечно, украинские власти будут расследовать это видео“, — заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе в Канаде. Она добавила, что „очень маловероятно“, что короткие отредактированные видеозаписи доказывают утверждения российской стороны.



В телеграм-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну. Их скрутили прямо во время построения. Правозащитники считают, что это видео было снято „в назидание другим“



В российских и украинских телеграм-каналах опубликовали видео задержания двоих военнослужащих во время построения. Как утверждается, это произошло в Белгородской области. Когда была сделана запись, не уточняется.