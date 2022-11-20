ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (270-й день) | Разведка Украины: российские спецслужбы готовят провокации на белорусской АЭС
Подводим итоги еще одного дня войны.
В традиционной утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил:
- на Купянском и Лиманском направлениях, а также в Запорожской области российская армия ведет оборонительные бои,
- на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне, наоборот, наступают,
- на Криворожском и Херсонском направлениях идут позиционные бои.
По данным ВСУ, российское командование собирается перебросить отдельные подразделения, выведенные с правого берега Днепра, в Донецкую и Луганскую области. В то же время российская армия совершенствуют фортификации на левом берегу и обстреливают позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
За минувшие сутки Российские военные нанесли один авиационный и четыре ракетных удара, совершили 59 обстрелов из систем залпового огня.
В России начнут собирать иранские дроны — The Washington Post
Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве иранских беспилотников в России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные западной разведки и трех чиновников, знакомых с этим вопросом. Производство могут запустить в течение нескольких месяцев.
Получив собственную линию по сборке иранских дронов, РФ может значительно увеличить запасы относительно недорогих, но достаточно разрушительных беспилотников, которые в последние недели изменили характер войны в Украине. С августа Россия применила в Украине более 400 боевых беспилотников иранского производства, причем многие из них использовались для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Британская разведка: российское отступление из Херсона прошло относительно слаженно
Военная разведка минобороны Великобритании в своей утренней сводке отмечает, что, в отличие от предыдущих случаев, когда российской армии приходилось покидать свои позиции, отступление из Херсона прошло сравнительно организованно. Потери боевой техники исчислялись десятками, а не сотнями, а оставшуюся в городе технику россияне в основном уничтожили, чтобы она не досталась украинской армии.
Разведчики полагают, что главным образом этот относительный успех объясняется действиями нового командующего российской группировкой генерала Сергея Суровикина. При этом качество командования на низовом и среднем уровне остается невысоким. Например, за последние месяцы два подразделения, прибывшие в Украину из Восточного военного округа, оставили свои позиции после потери командиров, а другие офицеры, по-видимому, предоставили командованию неверные сведения, чтобы скрыть произошедшее от начальства.
МАГАТЭ заявил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
Мощные взрывы сотрясли район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины вчера вечером и сегодня утром, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси. Эксперты агентства, которые работают на станции, сообщили, что вблизи и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции возобновились обстрелы. В течение короткого промежутка времени утром было слышно более десятка взрывов, говорится в заявлении. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из окон. Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа экспертов МАГАТЭ заявила, что на площадке ЗАЭС некоторые здания, системы и оборудование получили повреждения, но ни одно из них пока не было критичным для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало. Россия обвинила в обстрелах ВСУ.
Генеральный директор МАГАТЭ вновь обратился с настоятельным призывом к воюющим сторонам согласовать и как можно скорее ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. В последние месяцы Гросси вел интенсивные консультации с Украиной и Россией о создании такой зоны, но договориться с ними не удается.
С 4 марта ЗАЭС находится под российской оккупацией, но продолжает работу (несмотря на регулярные обстрелы с середины лета, в которых стороны обвиняют друг друга). С точки зрения России, в начале октября оператором станции стало АО, учрежденное АО „Росэнергоатом“ (входит в ГК „Росатом“).
1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства.
Генпрокурор Украины заявил, что на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей нашли тела более 700 убитых украинцев
По его словам, больше всего мест, где убивали украинцев, нашли в Харьковской области, большинство территорий которой ВСУ освободили в сентябре.
Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха по сборке авиадвигателей на украинском заводе „Мотор Сич“
Также, согласно данным из ежедневной сводки ведомства, российская армия отразила несколько атак ВСУ на Лиманском направлении — в райне населенных пунктах Макеевка, Червонопоповка и Кременная Луганской области. Как утверждают в ведомстве, армия России отразила наступление ВСУ и в Донецкой области. Там же, по сообщению Минобороны, были уничтожены две установки РСЗО HIMARS.
Кроме того, в ведомстве сообщили о „поражении пункта управления ВСУ“ на правом берегу Днепра в Херсонской области и шести сбитых беспилотниках украинской армии.
Российские спецслужбы готовят провокации на белорусской АЭС, чтобы втянуть Беларусь в войну, считает военная разведка Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что россияне готовят провокации на объектах критичной инфраструктуры в Беларуси. В том числе, речь может идти об АЭС „Островец“, приводит издание „Суспильне“ сообщение ГУР.
Согласно этому сообщению, „ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму“. В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает издание.
Назначенного Россией мэра оккупированного Энергодара отправили в отставку и запретили появляться в регионе. Но он считает, что находится в отпуске, и рассматривает предложение о повышении.
Власти Украины пообещали провести расследование из-за видео, где, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян
Власти Украины пообещали изучить видеозаписи, появившиеся в соцсетях, на которых, по заявлению Минобороны РФ, показано, как украинские военные убили более десяти российских военнослужащих, вероятно, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщает Associated Press.
„Конечно, украинские власти будут расследовать это видео“, — заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе в Канаде. Она добавила, что „очень маловероятно“, что короткие отредактированные видеозаписи доказывают утверждения российской стороны.
В телеграм-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну. Их скрутили прямо во время построения. Правозащитники считают, что это видео было снято „в назидание другим“
В российских и украинских телеграм-каналах опубликовали видео задержания двоих военнослужащих во время построения. Как утверждается, это произошло в Белгородской области. Когда была сделана запись, не уточняется.
На месте падения ракеты в польской деревне Пшеводув завершились следственные действия.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракеты в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Она попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины с начала войны.
Страны Запада и Польша полагают, что упавшая ракета была снарядом украинской ПВО. При этом они считают, что ответственность за инцидент все равно лежит на Кремле, который развязал войну в Украине.
На месте падения ракеты в польской деревне Пшеводув завершились следственные действия.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракеты в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Она попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины с начала войны.
Страны Запада и Польша полагают, что упавшая ракета была снарядом украинской ПВО. При этом они считают, что ответственность за инцидент все равно лежит на Кремле, который развязал войну в Украине.
В офисе президента Украины заявили, что переговоры с Россией равносильны капитуляции
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью AFP, что начало переговоров с Россией в текущей ситуации на фронте было бы для Украины равносильно капитуляции.
По словам Подоляка, Москва не сделала Киеву „никакого прямого предложения“ о мирных переговорах, поскольку „Россия не хочет переговоров“. Подоляк считает, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему думает, что „он может уничтожить Украину, это его навязчивая идея“ — и переговоры с ним „не имеют смысла“.
Риши Сунак посетил Киев — это его первый визит в Украину с момента вступления в должность премьер-министра Великобритании
В Украине из-за войны погибли более 8300 мирных жителей, более 11 тысяч ранены, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин
„Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа“, - добавил он.
По словам Костина, за последние два месяца на освобожденных от оккупации территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружены более 700 тел убитых, 90% из них - гражданские. С начала войны генпрокуратура Украины зафиксировала более 45 тысяч вероятных военных преступлений.
NB! Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.