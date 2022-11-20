Президент Эстонии на встрече с вице-премьером Украины: надежды на победу все больше

На встрече обсуждалось, как наилучшим образом помочь Украине заручиться поддержкой ее усилий по вступлению в НАТО и Европейский Союз . „Эстония хочет действовать таким образом, чтобы поддержать устремления Украины, потому что перспектива будущего является одним из важных инструментов для победы в войне“, – сказал на встрече президент Карис.

Главу государства интересовало состояние энергетической инфраструктуры страны, в связи с последними крупномасштабными российскими ракетными ударами: было подтверждено, что они не имеют того деморализующего эффекта, на который рассчитывал противник. „Несмотря на страдания, вызванные разрушением гражданских объектов, надежды на победу становится все больше, и поэтому мы должны уже сейчас, до окончания войны, думать о том, как восстановить Украину “, — подчеркнул на встрече президент Карис.