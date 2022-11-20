В Колорадо из-за стрельбы в гей-клубе погибли пять человек, еще 18 ранены

Полиция получила многочисленные сообщения о стрельбе в Club Q незадолго до полуночи, в 23:57 по местному времени (9:57 мск 20 ноября), пишет CNN. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он госпитализирован и находится под стражей.

Club Q, который позиционирует себя как клуб для ЛГБТ-людей, в своем заявлении поблагодарил своих „героических клиентов, которые усмирили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти“. В полиции не сказали, чем закончилось нападение на клуб, но отметили, что „это не было перестрелкой с участием полицейских“.

„Club Q опустошен бессмысленным нападением на наше сообщество. Мы молимся и думаем обо всех жертвах, их семьях и друзьях“, — сказано в заявлении клуба.

20 ноября в мире отмечают день памяти трансгендерных людей, погибших на почве трансфобии.