В Колорадо из-за стрельбы в гей-клубе погибли пять человек, еще 18 ранены
По меньшей мере пять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ-людей в городе Колорадо-Спрингс в ночь на 20 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, пишет Meduza.
Полиция получила многочисленные сообщения о стрельбе в Club Q незадолго до полуночи, в 23:57 по местному времени (9:57 мск 20 ноября), пишет CNN. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он госпитализирован и находится под стражей.
Club Q, который позиционирует себя как клуб для ЛГБТ-людей, в своем заявлении поблагодарил своих „героических клиентов, которые усмирили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти“. В полиции не сказали, чем закончилось нападение на клуб, но отметили, что „это не было перестрелкой с участием полицейских“.
„Club Q опустошен бессмысленным нападением на наше сообщество. Мы молимся и думаем обо всех жертвах, их семьях и друзьях“, — сказано в заявлении клуба.
20 ноября в мире отмечают день памяти трансгендерных людей, погибших на почве трансфобии.