Чтобы не было трагедий: в кинотеатре Sõprus кинолог научит понимать собачий язык тела

В рамках специального мероприятия, посвященного собакам, основательница Школы собачьего языка Бритт Пердело прочитает лекцию о том, как распознать признаки тревоги и стресса в поведении и языке тела собаки. Бритт Пердело изучала этологию - поведение животных,- в Университете Аберистуита в Великобритании.

Бритт специализируется на поведении собак и ежедневно работает с ними и их владельцами, помогая справиться, в частности, с пугливостью и агрессией животных. Бритт объясняет: „У собак в дикой природе нет таких поведенческих проблем, как у домашних питомцев - любимчиков семьи. Моя задача - вместе с владельцем продумать, как создать для собаки среду, соответствующую ее виду, ведь цель - действительно улучшить эмоциональное состояние собаки, а не прятать его за послушанием“.

Поскольку во многих случаях неожиданным поведение собаки делает именно боль, вызванная травмой или болезнью, выступить на мероприятии приглашена известный ветеринар и член Эстонского общества ветеринарных врачей мелких животных Тийна Тоомет. Люди склонны думать, что когда животное издает звуки - это сигнал, что ему больно. Однако животные прекрасно умеют скрывать боль от своих хозяев. Для того чтобы животное получило своевременную помощь, владелец должен уметь заметить признаки боли до того, как они станут критическими и могут вызвать неожиданное поведение собаки. В идеале владелец собаки должен принять решение отдать животное в школу для щенков, когда он или она заводит собаку, где человек лучше узнает своего нового друга, а малыш приобретает ценные социальные навыки. Однако, принимая взрослую собаку, важно помнить, что характер животного уже сформирован, и вы должны приложить все усилия, чтобы как можно лучше понять его.