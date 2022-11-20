Чтобы не было трагедий: в кинотеатре Sõprus кинолог научит понимать собачий язык тела
За последний год собаки несколько раз трагически нападали на человека. Почти во всех случаях речь шла о том, что ситуации можно было бы избежать, если бы владелец лучше понимал свое животное. Животное не может сказать нам, что оно чувствует и думает, поэтому очень важно, чтобы хозяева умели читать и интерпретировать язык тела своего питомца. Эстонское общество защиты животных приглашает любителей животных 3 декабря в кинотеатр Sõprus, где опытные специалисты научат лучше понимать собачий язык тела.
В рамках специального мероприятия, посвященного собакам, основательница Школы собачьего языка Бритт Пердело прочитает лекцию о том, как распознать признаки тревоги и стресса в поведении и языке тела собаки. Бритт Пердело изучала этологию - поведение животных,- в Университете Аберистуита в Великобритании.
Бритт специализируется на поведении собак и ежедневно работает с ними и их владельцами, помогая справиться, в частности, с пугливостью и агрессией животных. Бритт объясняет: „У собак в дикой природе нет таких поведенческих проблем, как у домашних питомцев - любимчиков семьи. Моя задача - вместе с владельцем продумать, как создать для собаки среду, соответствующую ее виду, ведь цель - действительно улучшить эмоциональное состояние собаки, а не прятать его за послушанием“.
Поскольку во многих случаях неожиданным поведение собаки делает именно боль, вызванная травмой или болезнью, выступить на мероприятии приглашена известный ветеринар и член Эстонского общества ветеринарных врачей мелких животных Тийна Тоомет. Люди склонны думать, что когда животное издает звуки - это сигнал, что ему больно. Однако животные прекрасно умеют скрывать боль от своих хозяев. Для того чтобы животное получило своевременную помощь, владелец должен уметь заметить признаки боли до того, как они станут критическими и могут вызвать неожиданное поведение собаки. В идеале владелец собаки должен принять решение отдать животное в школу для щенков, когда он или она заводит собаку, где человек лучше узнает своего нового друга, а малыш приобретает ценные социальные навыки. Однако, принимая взрослую собаку, важно помнить, что характер животного уже сформирован, и вы должны приложить все усилия, чтобы как можно лучше понять его.
Именно понимание того, как собаки взаимодействуют друг с другом, является темой заключительного фильма „Бродяги“ („Hulkurid“), которое покажут в конце субботнего специального мероприятия . Главные герои фильма - бездомные собаки Зейтин, Назар и Картал, которые переносят зрителя в самое сердце уличной жизни Стамбула. В фильме показывают взгляд на мир с „собачьей точки зрения“, для того, чтобы мы могли критически посмотреть на человеческое общество и увидеть, какова жизнь тех, кто лишен чувства безопасности и убежища.
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте кино „Sõprus“ или на входе в день мероприятия.
Все доходы от продажи билетов пойдут на помощь животным, c которыми жестоко обходились, бездомным и брошенным. Также средства пойдут на защиту прав животных и распространение информации о правильном содержания питомцев.
Страница мероприятия в Facebook: https://fb.me/e/33qNiO2Zf
Время и место проведения: 3-е декабря 2022, в 13:00, кино Sõprus